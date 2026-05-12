macOS 26.5 : votre Mac mini, Mac Studio ou iMac démarre tout seul dès qu’on le branche ! 

Apple a déployé hier soir macOS Tahoe 26.5, une mise à jour relativement légère mais qui apporte une fonctionnalité très pratique pour les possesseurs de Mac de bureau récents. Il s’agit d’une nouvelle option qui permet à l’ordinateur de s’allumer automatiquement dès qu’il est branché à l’alimentation, sans avoir à appuyer sur le bouton physique.

Quels Mac sont concernés ?



Cette nouveauté, listée sur le site d'Apple, n’est disponible que sur les modèles de Mac les plus récents :

Mac mini (2024) avec puce M4 ou M4 Pro

Mac Studio (2025) avec M4 Max ou M3 Ultra

iMac (2024) avec puce M4

Les Mac plus anciens ne bénéficieront pas de cette option, même sous macOS 26.5. Bizarre...

Comment ça marche ?

Jusqu’à présent, un Mac de bureau se rallumait seul uniquement en cas d’extinction accidentelle (coupure de courant, par exemple). Avec cette nouvelle fonctionnalité, le comportement change complètement :

Allez dans Réglages Système > Énergie Dans la section « Démarrage à la mise sous tension » Choisissez « Toujours »

Désormais, il suffit de brancher le câble d’alimentation pour que le Mac démarre immédiatement. Parfait pour une installation fixe derrière un écran, dans un meuble, ou pour une utilisation automatisée (serveur domestique, studio de création, etc.).

Un vrai plus pour l’expérience utilisateur

Cette option répond à une demande récurrente des utilisateurs de Mac mini, souvent critiqués pour leur bouton d’allumage peu accessible une fois installés (il est en-dessous). Elle s’inscrit également dans les nouveaux réglages de contrôle d’alimentation introduits par Apple, qui permettent aussi d’éteindre ou redémarrer le Mac via des accessoires tiers (interrupteurs, etc.).

Autres changements dans macOS 26.5

Améliorations dans Plans (Suggested Places)

Préparation à l’arrivée des publicités dans Plans cet été

Corrections de bugs et mises à jour de sécurité

La mise à jour est disponible dès maintenant via Réglages Système > Mise à jour logicielle.



Vous avez un Mac mini M4, un iMac M4 ou un Mac Studio 2025 ? Cette fonctionnalité va-t-elle simplifier votre quotidien ?