Avec macOS Tahoe 26.4, Apple introduit une nouvelle protection discrète mais pertinente contre le “pastejacking”, une technique d’arnaque qui consiste à piéger les utilisateurs en leur faisant coller des commandes malveillantes dans le Terminal.

macOS 26.4 : Apple protège le Terminal contre les arnaques en ligne

Disponible depuis hier, macOS Tahoe 26.4 ne se limite pas à des correctifs de stabilité. La mise à jour introduit une mesure de sécurité discrète mais potentiellement très utile : un avertissement actif qui s’affiche lorsqu’un utilisateur tente de coller une commande jugée dangereuse dans l’application Terminal.



Le message qui s’affiche est sans ambiguïté. Intitulé “Possible malware, collage bloqué”, il précise que le Mac n’a pas été endommagé, et rappelle que des escrocs incitent régulièrement les victimes à coller du texte dans Terminal afin de compromettre leur système ou leur vie privée. L’alerte mentionne explicitement les canaux utilisés pour ce type de manipulation : sites web, agents de chat, applications, fichiers ou appels téléphoniques.

Cette menace, souvent désignée sous le terme de “pastejacking”, consiste à pousser un utilisateur peu averti à exécuter une commande malveillante en copiant-collant du texte fourni par un tiers mal intentionné. Les conséquences peuvent aller de la suppression de fichiers à la modification des droits système, en passant par l’installation de logiciels espions. Le Terminal étant un outil puissant réservé aux profils techniques, les novices qui s’y aventurent sur instruction d’un inconnu constituent une cible de choix.



Pour l’heure, les commandes exactes déclenchant l’avertissement ne sont pas toutes documentées, et le blocage ne semble pas systématique. Certains utilisateurs avancés soulignent que ce type de protection peut parfois interférer avec des flux de travail légitimes, tandis que d’autres accueillent la mesure favorablement. Une critique émergente concerne l’absence d’aperçu du contenu bloqué dans la fenêtre d’alerte, ce qui rendrait la décision de forcer le collage plus éclairée.