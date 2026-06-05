iOS 27 : le nouveau Siri serait accessible uniquement sur liste d'attente

Selon Mark Gurman de Bloomberg, la refonte majeure de Siri dans iOS 27 ne sera peut-être pas accessible immédiatement à tous les utilisateurs à son lancement en septembre. Ce serait un fait rare chez Apple, la firme privilégiant souvent le territoire national pour lancer des fonctionnalités, mais pas à une liste restreinte de personnes. La dernière fois qu'elle avait du faire cela, c'était pour Apple Intelligence, son IA qui n'a pour le moment que déçu les clients.

Un Siri enfin digne d’un chatbot moderne

C'est un fait, Apple va transformer Siri en un véritable assistant conversationnel, comparable à ChatGPT ou Claude. Les nouveautés attendues avec iOS 27 incluent :

Une intégration profonde au niveau du système

Une application Siri dédiée pour des conversations plus longues et fluides

Synchronisation automatique des discussions via iCloud

Option d’auto-suppression des conversations (30 jours, 1 an ou jamais), comme dans Messages

Ces fonctionnalités devraient rendre Siri beaucoup plus utile au quotidien, avec une vraie mémoire contextuelle et une meilleure compréhension des demandes complexes.

Toujours en « bêta » en interne

Malgré les années de développement et, au bas mot, deux ans de retard, Apple continue d’appeler en interne cette nouvelle version de Siri « beta » et « preview ». Ce statut pourrait conduire l’entreprise à mettre en place une liste d’attente au lancement d’iOS 27, comme cela avait été le cas pour Apple Intelligence en 2024.



Ce choix permettrait à Apple de déployer progressivement les fonctionnalités les plus avancées tout en continuant à les améliorer en fonction des retours utilisateurs.

WWDC 2026 : la grande révélation lundi

Apple dévoilera officiellement iOS 27 (et le nouveau Siri) lors de son keynote d’ouverture de la WWDC 2026, lundi 8 juin à 19 h (heure française).



On en saura alors plus sur :

Les fonctionnalités exactes de Siri nouvelle génération

Les appareils compatibles

Le calendrier de déploiement (bêta développeurs, bêta publique, version finale)

Ce sera aussi l'occasion de découvrir macOS 27, watchOS 27, tvOS 27, visionOS 27 et plus encore, avec probablement quelques nouveautés matérielles comme le Mac mini M5.



Qu’en pensez-vous ? Accepteriez-vous de rejoindre une liste d’attente pour tester le Siri 2.0, ou cela vous frustre-t-il après tous les retards d’Apple Intelligence ?