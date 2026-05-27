iOS 27 : Siri va s'offrir un design sombre et une interface révolutionnaire

Apple prépare une refonte majeure de Siri dans iOS 27. Selon Mark Gurman (Bloomberg), le nouvel assistant intelligent adoptera un design sombre élégant, directement inspiré des visuels promotionnels de la WWDC 2026. Mais ce n'est pas tout.

Un nouveau look sombre et moderne

Les couleurs utilisées sur le site de la WWDC (noir profond avec des accents rose, bleu foncé, violet et orange) seront reprises pour les animations et les champs de saisie de Siri. Contrairement à aujourd’hui, l’interface Siri sera entièrement en mode sombre (pas de mode clair pour le moment).



Lors de l'utilisation de Siri dans iOS 27, nous devrions voir :

Des animations plus douces et raffinées autour de l’écran

Un curseur clignotant dans ces mêmes teintes

Un style global plus moderne et proche des interfaces de chatbots actuels

Une nouvelle application Siri dédiée

Comme évoqué par les rumeurs à plusieurs reprises, Apple va créer une vraie application Siri, pensée pour des conversations longues et naturelles, dans le style Messages et surtout ChatGPT.



Parmi les nouveautés attendues, notre confrère rappelle :

Animation en forme de pilule dans la Dynamic Island quand Siri est activé

Indicateur « recherche en cours » lumineux pendant le traitement des demandes

Panneau translucide pour afficher les résultats

Glissement vers le bas pour ouvrir une interface de conversation complète

Un geste depuis le centre supérieur de l’écran permettra également d’accéder à une recherche système améliorée avec une barre « Rechercher ou Demander ».

Objectif : rattraper la concurrence

Cette refonte fait partie d’un chantier beaucoup plus large. Apple aurait même licencié les modèles Gemini de Google pour booster les capacités de Siri, après que ses propres modèles se soient révélés insuffisants. Le but est clair : rendre Siri bien plus intelligent, contextuel et utile.

Disponibilité

iOS 27 sera officiellement présenté lors de la keynote WWDC 2026 le 8 juin. Le déploiement public est attendu à l’automne 2026, à la mi-septembre après une petite dizaine de bêtas.



Ce redesign, allié à l’arrivée d’Apple Intelligence plus mature, pourrait bien marquer le grand retour de Siri sur le devant de la scène. Qu’en pensez-vous ?