Apple Card : une promotion exceptionnelle avec des AirPods Pro 3 gratuits

Apple prépare une offre très attractive aux États-Unis : à partir de la semaine prochaine, les clients qui souscriront à une Apple Card dans une Apple Store recevront 249 $ de cash back (Daily Cash) lors de l’achat d’une paire d’AirPods Pro 3.

Comme les AirPods Pro 3 sont vendus au prix de 249 $, cette promotion permet de les obtenir entièrement gratuits d’après les informations de Bloomberg.

Comment fonctionne la promotion ?

Disponible dès la semaine prochaine dans les Apple Stores américains (pas encore annoncée officiellement par Apple).

Le cash back de 249 $ est crédité le jour même via le système Daily Cash.

Il suffit de souscrire à l’Apple Card et d’acheter les AirPods Pro 3 en magasin pour bénéficier de l’offre.

Rappel sur l’Apple Card

Lancée en 2019, l’Apple Card reste exclusive aux États-Unis. Elle est entièrement gérée depuis l’application Wallet sur iPhone et propose :

Aucun frais annuel

2 % à 3 % de cash back sur les achats effectués avec Apple Pay

1 % de cash back avec la carte physique Titanium

Synthèse des dépenses colorée et très visuelle

Possibilité d’ouvrir un compte d’épargne à haut rendement

Actuellement émise par Goldman Sachs, la carte passera progressivement sous la gestion de Chase début 2028.

Points importants sur la promo

Cette promotion n’est disponible qu’aux États-Unis et uniquement en Apple Store physique.

Les conditions exactes (durée, stock limité, éventuelles restrictions) seront confirmées lors de l’annonce officielle.

Une excellente opportunité pour ceux qui envisageaient d’acheter les nouveaux AirPods Pro 3 tout en profitant des avantages de la carte de crédit d’Apple. Dès que l’offre sera officiellement lancée, nous vous tiendrons informés des détails complets. Oui, il y a parmi vous des lecteurs qui vivent outre-Atlantique.



Én France, les AirPods Pro 3 sont actuellement en promotion sur Amazon.

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