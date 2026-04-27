Pour John Ternus, Apple a des opportunités pour développer ses services

Alors qu’il s’apprête à devenir CEO d’Apple en septembre 2026, John Ternus a tenu à rassurer les équipes lors d’une réunion interne la semaine dernière. Bien qu’il ait construit sa carrière sur le hardware, le futur patron d’Apple promet de poursuivre, voire d’accélérer, le développement des services, un pilier essentiel de la croissance du groupe. Des milliards en plus en perspective.

Les déclarations fortes de John Ternus



Dans sa newsletter "Power On", Mark Gurman rapporte les propos tenus par Ternus lors du town hall interne :

Je suis en admiration devant ce que vous avez accompli du côté des services. Je me souviens quand il n’y avait pas grand-chose… Aujourd’hui, je commence ma journée avec Apple Music ou des podcasts dans la voiture, je paie avec Apple Pay, iCloud synchronise tout, et je termine souvent la journée sur Apple TV. C’est incroyable.



Nous avons le hardware, le software et les services. Et il y a tellement plus d’opportunités, notamment avec Apple Pay qui a déjà révolutionné le commerce.

Ternus insiste sur la force de l’écosystème intégré Apple : hardware + software + services.

Les services, moteur de croissance d’Apple

Sous Tim Cook, les services sont passés d’une activité secondaire à une véritable machine à cash. En 2025, ils ont généré plus de 100 milliards de dollars de chiffre d’affaires annuel avec des marges très élevées. Apple Music, iCloud, Apple Pay, App Store, Apple TV+, Apple Arcade, Apple Care et Fitness+ sont devenus indispensables pour des centaines de millions d’utilisateurs. Tous sont dans Apple One.



Avec Ternus, rien ne devrait radicalement changer : l’objectif reste de continuer à créer de nouveaux services et à approfondir l’intégration entre les appareils et les abonnements.

Notre avis

C’est un message très rassurant pour les investisseurs et les salariés. Même si Ternus est un homme de hardware (il a supervisé le développement des puces Apple Silicon, de l’iPad et du Mac), il comprend parfaitement l’importance stratégique des services. Dans un contexte où les ventes d’iPhone sont matures, les services représentent le principal levier de croissance récurrente et très rentable.



On peut s’attendre à :

Une meilleure intégration d’Apple Intelligence dans les services

De nouvelles fonctionnalités payantes (surtout autour de l’IA)

Une expansion continue d’Apple Pay et des paiements

Peut-être de nouveaux services dans la santé ou la productivité

Bref, la stratégie « Services » initiée par Tim Cook devrait non seulement se poursuivre, mais probablement s’intensifier. Qu’en pensez-vous ?