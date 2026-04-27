Avec l’arrivée de John Ternus comme CEO à la place de Tim Cook, Apple devrait-elle lancer un départ volontaire massif inspiré de la dernière idée de Microsoft ? Analyse des enjeux pour renouveler les talents.

Microsoft innove… pour ses effectifs

Vous le savez peut-être pas, mais Microsoft vient d’annoncer un programme inédit de départs volontaires (voluntary buyout) : les employés (parmi les 225 000 du groupe) dont l’âge + le nombre d’années d’ancienneté atteignent ou dépassent 70 ans peuvent choisir de partir en retraite anticipée avec une indemnité conséquente. Ce dispositif, moins brutal que des licenciements massifs, pourrait servir de modèle à Apple sous la future direction de John Ternus.

Le problème chez Apple

Apple a évité les vagues massives d’embauches pendant la pandémie, puis les licenciements qui ont touché beaucoup de ses concurrents dont Google, Meta et autres Microsoft. Résultat : l’entreprise embauche lentement depuis plusieurs années pour ne pas gonfler ses effectifs.

Cela crée un effet secondaire : de nombreux employés seniors restent en place, souvent parce qu’ils attendent la prochaine tranche de leurs actions (RSU) qui se « vestent » sur 4 ans ou plus. Une fois arrivés à un certain niveau d’ancienneté, certains adoptent une attitude de « rest and vest » : ils font le minimum tout en continuant à percevoir un salaire élevé et des stock-options.

Ce phénomène est régulièrement évoqué sur les forums internes (Blind) et dans la communauté tech. Il est particulièrement visible dans la qualité logicielle d’Apple ces dernières années : bugs récurrents, lenteur des mises à jour, et une impression générale de manque de dynamisme sur certains projets. D’ailleurs iOS 27 devrait miser sur la stabilité plutôt que les nouveautés, hors Siri nouvelle version.

Une bonne idée pour Ternus

Avec l’arrivée de John Ternus comme CEO le 1er septembre 2026, Apple entre dans une nouvelle ère. Plutôt que d’augmenter massivement les embauches (Apple reste traditionnellement prudente sur les dépenses), l’entreprise pourrait offrir à ses talents seniors la possibilité de partir dignement.

Un programme inspiré de Microsoft permettrait :

De faire de la place pour du sang neuf (ingénieurs plus motivés, avec des compétences en IA notamment)

De donner une sortie honorable aux employés qui n’ont plus la même énergie ou envie

De renouveler les équipes sans impact négatif sur l’image de l’entreprise

Apple pourrait même être plus ambitieuse que Microsoft en abaissant le seuil (par exemple à 60 au lieu de 70) et en appliquant un plan par phases pour éviter un départ massif simultané.

Un timing idéal pour la nouvelle direction

John Ternus hérite d’une gamme de produits solide, mais aussi de défis : qualité logicielle, concurrence féroce en intelligence artificielle, et rétention des meilleurs talents (plusieurs départs notables ont déjà eu lieu ces derniers mois, dont celui de John Giannandrea).

Un tel programme de départs volontaires offrirait un moyen élégant de rajeunir les équipes tout en restant fidèle à la culture conservatrice d’Apple en matière de gestion des coûts.

Microsoft l’a fait pour réduire ses effectifs tout en investissant massivement dans l’IA. Apple pourrait l’adapter pour injecter une nouvelle dynamique dans ses rangs, surtout dans les domaines où l’innovation doit s’accélérer.

Et vous, pensez-vous qu’Apple devrait s’inspirer de cette idée pour redynamiser ses équipes à la manière d’un coach arrivant dans une grande équipe de football ?