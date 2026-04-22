John Ternus : le nouveau CEO d’Apple face à trois défis colossaux

John Ternus s’apprête à prendre les rênes d’Apple dans un contexte stratégique excitant mais tendu. Entre retard perçu dans l’IA, pression pour innover côté matériel et enjeux croissants autour des services, le futur DG devra rapidement imposer sa vision.

Nouveau patron d’Apple : les chantiers brûlants qui attendent John Ternus

Apple entre dans une nouvelle ère. Annoncée officiellement cette semaine, la transition à la tête de la firme de Cupertino verra Tim Cook passer le flambeau à John Ternus le 1er septembre prochain. L’actuel vice-président senior en charge de l’ingénierie matérielle deviendra ainsi le huitième PDG de l’histoire d’Apple. Une passation de pouvoir saluée par le secteur comme un choix logique et maîtrisé, mais qui place immédiatement Ternus face à des attentes considérables.



Premier défi, et peut-être le plus urgent : l’intelligence artificielle. Apple a longtemps été perçu comme un retardataire face à ses rivaux. La stratégie actuelle consiste à s’appuyer sur des partenaires externes, notamment Google Gemini et OpenAI, pour alimenter certaines fonctionnalités d’Apple Intelligence. Siri, régulièrement moqué pour sa faiblesse face à ChatGPT ou Claude, attend toujours une refonte majeure. Ternus devra trancher : continuer à déléguer à des tiers ou investir massivement pour développer des modèles maison. La WWDC26, prévue du 8 au 12 juin, sera son tout premier baptême du feu sur la scène internationale, et tout le monde y attend des annonces ambitieuses sur ce front.

Deuxième enjeu de taille : le prochain grand produit. Depuis l’Apple Watch, aucun appareil n’a véritablement redéfini une catégorie. L’iPhone Ultra, attendu plus tard cette année, sera scruté à la loupe. Ingénieur dans l’âme, Ternus incarne toutefois une culture du détail et de la rigueur qui pourrait se traduire en innovation concrète. Il n’est pas rare de l’entendre évoquer ses débuts chez Apple, passant des nuits chez des fournisseurs à vérifier à la loupe la moindre vis d’un écran Cinema Display.



Troisième front : Apple TV et les Services. Ternus est décrit en interne comme un vrai spectateur de la plateforme, attaché à sa ligne éditoriale. La relation qu’il entretient avec Eddy Cue, patron des Services, sera déterminante pour l’avenir du streaming et des abonnements. Avec un catalogue porté par des séries comme Severance ou la saga F1, le successeur de Cook aurait tout intérêt à ne pas remettre en question la dynamique actuelle.



Tim Cook, lui, restera en tant que président exécutif. Une continuité rassurante dans une période où Apple joue une partie décisive pour son avenir dans l’IA et le matériel.