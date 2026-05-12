Quand la Commission européenne envoie un micro Lightning pour sa campagne #ProtectWhatMatters

Quelle ironie ! La Commission européenne a encore frappé fort… mais pas dans le bon sens. Alors qu’elle impose depuis des années le chargeur universel USB-C à tous les fabricants (y compris Apple avec ses iPhone), elle vient d’envoyer à des journalistes et influenceurs un kit promo qui contient un micro-cravate sans fil équipé d’un connecteur Lightning.



L’information a été révélée ce lundi 11 mai 2026 par la journaliste Audrey Vuetaz sur X. Dans son post devenu viral, elle partage les photos du kit reçu pour la campagne européenne #ProtectWhatMatters : un joli micro Devia avec son récepteur… et un beau port Lightning bien visible.

Une campagne « Protect What Matters » qui protège… tout sauf la cohérence

Cette campagne officielle de la Commission européenne vise à défendre la démocratie, la liberté de la presse et les valeurs européennes face aux menaces actuelles. Le slogan ? « Protect What Matters » (Protéger ce qui compte). Des flyers, un t-shirt bleu et un petit micro pour créer du contenu… tout y est.Sauf que le micro choisi utilise encore le port Lightning d’Apple, pourtant combattu pendant des années par l’UE au nom de la réduction des déchets électroniques. Rappel : depuis fin 2024, la directive impose l’USB-C sur tous les nouveaux appareils électroniques vendus en Europe.

Le plus savoureux ? Une version USB-C du même micro Devia existe bel et bien, mais le modèle Lightning était moins cher à l’achat. Résultat : « Faites ce que je dis, pas ce que je fais ».

Une gaffe qui fait le buzz sur les réseaux

Le post d’Audrey Vuetaz a explosé : plus de 11 000 likes, 500 reposts et des centaines de commentaires moqueurs. Merci à notre ami belge @Apple_Geek_Actu de nous l'avoir fait remarquer.

Les réactions pleuvent : « idiot-cratie », « hypocrite », « bureaucratie à son paroxysme »… Beaucoup pointent du doigt l’incohérence totale entre le discours vertueux de l’UE et la réalité du kit envoyé aux créateurs de contenu.

Contexte : Apple, Lightning et l’UE, une vieille histoire

Apple a résisté le plus longtemps possible avant de passer à l’USB-C sur l’iPhone 15 en 2023. La Commission européenne avait fait du combat contre le Lightning l’un de ses chevaux de bataille pour simplifier la vie des consommateurs et limiter les chargeurs jetés. Aujourd’hui, même les accessoires tiers comme ce micro Devia continuent d’utiliser l’ancien port… et l’Europe les commande quand même.



Moralité de l’histoire ? Cette petite bourde fait sourire, mais elle illustre à merveille les limites des grandes réglementations européennes : on impose des règles strictes aux entreprises, mais on oublie parfois de les appliquer soi-même. Surtout quand le budget prime sur la cohérence.



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