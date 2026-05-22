Apple va sortir 15 produits sur le second semestre 2026

Après un début d’année 2026 relativement intéressant, avec tout de même l'iPhone 17e, les MacBook Pro M5 Pro et M5 Max, MacBook Air M5 et MacBook Neo, l'iPad Air M4, les AirTags 2 et plus encore comme les nouveaux écrans Studio Display, Apple s’apprête à accélérer fortement au second semestre. Selon les dernières rumeurs crédibles, la marque devrait lancer au moins 15 nouveaux produits d’ici la fin de l’année, avec un pic attendu autour de la WWDC 2026 et surtout à l’automne. Voici le programme complet de ce qui nous attend.

iPhone 2026 : trois modèles majeurs

iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max : puce A20 Pro, Dynamic Island plus petite, bouton Camera Control simplifié, nouvelle couleur Dark Cherry, ouverture variable sur au moins un capteur photo, modem C2 maison avec navigation web via satellite 5G, et plus.

iPhone Ultra (pliable) : le très attendu iPhone pliable devrait enfin arriver. Écran interne de 7,7 pouces et externe de 5,3 pouces, deux capteurs arrière, Touch ID dans le bouton latéral (pas de Face ID visible), et une version d’iOS 27 spécialement adaptée avec du multitâche à la iPad. On prie pour un prix raisonnable...

Apple Watch 2026 : mises à jour importantes

Apple Watch Series 12 : puce S11 (ou plus récente), possibles ajouts de Touch ID et de nouveaux capteurs santé.

Apple Watch Ultra 4 : mêmes évolutions que la Series 12, avec potentiellement des fonctionnalités satellite avancées (Apple Maps par satellite, envoi de photos via Messages) et surtout, un nouveau design !

iPad 2026 : rafraîchissements attendus

iPad 12 : passage à la puce A18 ou A19 avec prise en charge complète d’Apple Intelligence.

iPad mini 8 : puce A19 Pro ou A20 Pro, écran OLED, système de haut-parleurs à vibration, et conception résistante à l’eau.

Mac 2026 : une année de transition majeure

Mac Studio : passage aux puces M5 Max et M5 Ultra.

Mac mini : M5 et M5 Pro.

iMac : puce M5 + nouvelles couleurs.

MacBook Ultra : gros redesign fin 2026/début 2027 avec écran OLED, écran tactile, Dynamic Island, design plus fin, et puces M6 Pro/Max. macOS 27 devrait proposer une interface optimisée pour le tactile, le HIT assuré si le prix n'est pas délirant.

Maison & Accessoires : enfin du mouvement

Nouvelle Apple TV 2026 : puce A17 Pro, support de la nouvelle version personnalisée de Siri, puce N1 avec Wi-Fi 7, et potentiellement une caméra FaceTime intégrée.

HomePod mini 2 : puce S9 ou supérieure, Wi-Fi 7, meilleure qualité sonore, et nouvelles couleurs (rouge attendu).

HomePod 3 : nouveau modèle full-size avec la Siri améliorée.

Home Hub / HomePad : le gros morceau ! Un nouvel hub domotique avec écran de 6 à 7 pouces, puce A18, Apple Intelligence, FaceTime, compatible fixation murale ou pose sur table.

Accessoires domotiques associés : caméra de sécurité, sonnette avec Face ID.

Autre rumeur crédible : AirPods Ultra avec caméras pour Visual Intelligence, mais la date pourrait glisser à 2027.

De même, certains produits (MacBook Ultra, nouveaux Mac Studio et Mac mini) pourraient être décalés en 2027 à cause de pénuries de puces mémoire (RAM).

Conclusion : une fin d’année explosive pour Apple

2026 s’annonce comme une année de transition majeure pour Apple : passage à l’OLED sur Mac, premier iPhone pliable, refonte complète de la maison connectée et arrivée de la Siri vraiment intelligente.Ces nombreux lancements devraient permettre à Apple de répondre à la concurrence (Google sur l’IA, Samsung sur le pliable, Amazon sur la domotique) tout en renforçant son écosystème. Chez iPhoneSoft, on attend avec impatience la WWDC 2026 qui devrait donner plus de détails sur iOS 27, macOS 27 et le nouveau Siri, avec peut-être des indices clairs sur les produits à venir.



Quel est le produit que vous attendez le plus ? L'iPhone pliable, le Home Hub, ou le MacBook Ultra OLED ? Dites-le-nous en commentaire !