Tim Cook invité par Trump lors de son voyage en Chine les 14 et 15 mai

Selon Semafor, l’administration Trump prévoit d’inviter Tim Cook, PDG d’Apple, ainsi que les dirigeants de Nvidia, Qualcomm, Exxon et Boeing, à l’accompagner lors de son voyage officiel en Chine les 14 et 15 mai 2026. Ce n'est pas pour rien.

Un voyage stratégique

Ce déplacement sera le premier voyage présidentiel américain en Chine depuis la visite de Donald Trump en 2017. L’objectif principal affiché est de renforcer les relations personnelles entre Trump et le président chinois Xi Jinping. Le secrétaire au Trésor Scott Bessent, la représentante au Commerce Jamieson Greer et l’ambassadeur des États-Unis en Chine David Perdue ont participé à la sélection des dirigeants invités.

Tim Cook en première ligne

Cette invitation intervient quelques mois avant le départ officiel de Tim Cook du poste de PDG d’Apple, prévu le 1er septembre 2026. Il laissera sa place à John Ternus (actuel responsable de l’ingénierie hardware) tout en conservant un rôle majeur en tant que président exécutif (Executive Chairman). Dans ce nouveau poste, Cook sera notamment chargé des relations avec les décideurs politiques internationaux.



Trump a récemment déclaré être « un grand fan » de Tim Cook et s’est vanté publiquement de leur bonne relation. Cook avait notamment fait un don d’1 million de dollars au fonds d’investiture de Trump en 2025 et lui avait offert une plaque en verre et or 24 carats pour célébrer l’engagement d’Apple d’investir 600 milliards de dollars aux États-Unis.

Un rôle clé pour l’avenir d’Apple

Ce voyage permet à Tim Cook de continuer à défendre les intérêts d’Apple sur la scène internationale, tandis que John Ternus pourra se concentrer pleinement sur la gestion opérationnelle de l’entreprise sans être directement exposé aux critiques liées aux relations politiques.