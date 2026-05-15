OpenAI pourrait porter plainte contre Apple

Les tensions entre OpenAI et Apple pourraient bien transformer leur partenariat en véritable bataille juridique. Alors que l’intégration de ChatGPT dans Siri avait été présentée comme un accord stratégique majeur lors de la WWDC 2024, OpenAI envisagerait désormais des actions légales, estimant que les retombées et la visibilité promises ne sont pas au rendez-vous.

OpenAI contre Apple : quand un partenariat vire au clash juridique

Le partenariat entre OpenAI et Apple, présenté comme une alliance historique lors de la WWDC 2024, serait sur le point de se transformer en affrontement judiciaire. Selon Bloomberg, OpenAI a mandaté un cabinet d’avocats extérieur pour explorer ses options légales contre Apple, dont l’envoi d’une mise en demeure pour rupture de contrat. Une procédure formelle attendrait toutefois la fin du procès en cours opposant OpenAI à Elon Musk.



Au coeur du litige, une frustration qui couve depuis plusieurs mois. OpenAI estimait que l’intégration de ChatGPT au sein de Siri et de la fonctionnalité Visual Intelligence de l’iPhone allait générer des milliards de dollars de nouveaux abonnements et offrir au produit une visibilité exceptionnelle sur l’un des écosystèmes mobiles les plus utilisés au monde.



Le résultat ne serait pas à la hauteur. Selon Bloomberg, ChatGPT se retrouverait trop profondément enfoui dans l’interface, difficile à trouver pour les utilisateurs, et les revenus tirés de ce partenariat resteraient très loin des prévisions. Un dirigeant d’OpenAI aurait confié au média américain : “Ils nous ont dit de leur faire confiance. Ça n’a pas bien marché.”

Sans parler du partenariat avec Google et les rumeurs sur une ouverture totale aux IA avec iOS 27, ce qui signerait clairement la fin d'un "privilège" pour ChatGPT jusqu'à maintenant. De son côté, Apple ne serait pas exempt de reproches. La firme de Cupertino pointerait des lacunes dans les standards de confidentialité d’OpenAI, et se montrerait irritée par les ambitions matérielles de la société, menées notamment par Jony Ive, l’ancien directeur du design d’Apple.

La question est donc moins de savoir si OpenAI a des motifs légitimes que de savoir si un accord ne serait pas plus rentable qu’un procès. À bien y réfléchir, qui utilise réellement ChatGPT via Siri depuis ces deux dernières années ?