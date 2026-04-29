Mémoire : les coûts vont quadrupler d’ici 2027, Apple face à un choix crucial

Selon une analyse de JPMorgan relayée par le Financial Times, le coût des composants mémoire (DRAM et NAND) des iPhone pourrait quadrupler d’ici 2027. Ils représenteraient alors jusqu’à 45 % du coût total des composants, contre seulement 10 % aujourd’hui.

Une pénurie alimentée par l’IA

Apple achète chaque année de la mémoire pour environ 250 millions d’iPhone. Historiquement, la marque imposait ses conditions aux fournisseurs (Samsung, SK Hynix, Micron). Mais la donne a changé. La ruée vers l’IA générative a tout bouleversé. Les géants comme Nvidia et les hyperscalers (Google, Microsoft, Amazon, Meta) paient des milliards de dollars d’avance pour sécuriser des capacités de production massives destinées aux data centers. Résultat : Apple doit désormais concurrencer ces acteurs pour obtenir les puces mémoire dont elle a besoin.

Conséquences sur la stratégie iPhone

Cette explosion des coûts influence déjà les plans d’Apple. La rumeur d’un lancement fractionné de la gamme iPhone 18 en 2027 en serait une conséquence directe :

iPhone 18 Pro et iPhone pliable en septembre 2027

Modèle standard (moins cher) repoussé au printemps 2028

Ce décalage permettrait à Apple de mieux gérer ses stocks et ses coûts de production. Mais c'est aussi un moyen d'avoir de la RAM pour ses autres produits : Mac, iPad, Watch, Vision, Apple TV, etc.

Changement de direction chez Apple

À partir du 1er septembre 2026, John Ternus (actuel responsable de l’ingénierie hardware) deviendra CEO, tandis que Tim Cook passera au rôle de Président exécutif. La gestion de cette hausse des coûts mémoire sera l’un des premiers grands défis de Ternus.

Hausse de prix ou perte de marge ?

Apple a deux options principales :

Répercuter l’augmentation sur les prix de vente Absorber une partie des coûts et accepter une baisse de marge pour protéger ses parts de marché, notamment en Inde et en Chine où la concurrence locale est féroce.

Les analystes de Bank of America estiment qu’Apple pourrait privilégier la part de marché plutôt qu’une hausse de prix immédiate, surtout sur les modèles d’entrée et milieu de gamme. Mais les modèles "Pro" et "Ultra" pourraient voire leur prix exploser...



Cette crise de la mémoire illustre parfaitement le nouveau monde dans lequel évolue Apple : même le géant de Cupertino n’est plus tout-puissant face à l’appétit vorace de l’industrie de l’IA pour les composants high-tech. Les consommateurs risquent de payer l’addition d’ici 2027, soit via des prix plus élevés, soit via des modèles moins généreux en stockage de base.



Qui parie sur un iPhone 20 / iPhone XX à plus de 1 500 € de base ?