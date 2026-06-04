WWDC 26 : Apple dévoile une collection vintage pour les fans de la marque

À quelques jours de la WWDC 2026, Apple fait un clin d’œil à son histoire. La boutique de l’Apple Park Visitor Center vient de dévoiler une nouvelle collection exclusive inspirée du célèbre logo arc-en-ciel des années 80, avec plusieurs accessoires et vêtements qui devraient séduire les collectionneurs et les fans de la marque.

Apple ressort l’arc-en-ciel pour la WWDC 2026 : des objets de collection

À quatre jours de la keynote d’ouverture du WWDC 2026, l’Apple Park Visitor Center a discrètement renouvelé ses rayons. Une nouvelle collection exclusive vient d’apparaître dans la boutique du campus de Cupertino, et elle ne passe pas inaperçue : Apple y joue la carte de la nostalgie avec des clins d’oeil assumés à l’esthétique arc-en-ciel des années 80.



Le compte X Mr. Macintosh, connu pour ses scoops sur les produits vintage et l’actualité Apple, a été le premier à franchir les portes du magasin ce mercredi matin, après la remise à zéro nocturne des stocks. Les photos qu’il a partagées révèlent trois nouveaux articles : un sweatshirt col rond reprenant la typographie Garamond classique d’Apple avec des lettres aux couleurs arc-en-ciel, une casquette ornée du logo pomme dans le même traitement multicolore, et une gourde en acier inoxydable déclinée en gris et blanc.

Ce n’est pas la première fois qu’Apple réveille son iconographie historique pour les grandes occasions. Mais le timing est ici particulièrement parlant. Alors que la firme s’apprête à dévoiler iOS 27 et macOS 27, deux systèmes qui devraient pousser encore plus loin l’interface Liquid Glass introduite avec macOS Tahoe, ces vêtements rappellent une époque où Apple cultivait déjà une identité visuelle forte et distinctive. L’arc-en-ciel original, abandonné en 1998 avec l’arrivée de Steve Jobs, fait ici figure de madeleine de Proust pour toute une génération de passionnés.



La boutique de l’Apple Park n’est pas une boutique comme les autres. Elle vend des produits Apple standards mais propose surtout des articles de marque introuvables ailleurs : t-shirts, sweatshirts, carnets, stylos, accessoires en édition limitée. L’affluence des développeurs et membres de la presse attendus dès ce week-end pour la WWDC ne fera qu’alimenter la demande.



Ces articles ne seront pas disponibles en ligne. Pour les obtenir, il faudra se rendre en personne à Cupertino, ce qui constitue en soi une expérience à part entière pour les fans de la pomme.