La Russie ouvre une procédure contre Apple pour refus de préinstallation d’apps

La Russie vient de monter d’un cran dans son bras de fer avec Apple. Selon Reuters, le régulateur antitrust russe a ouvert une procédure formelle contre la firme américaine, accusée de ne pas avoir préinstallé le messager d’État MAX et la boutique d’applications RuStore sur ses appareils.

Un conflit qui dure depuis des années

Depuis 2019, une loi russe impose aux fabricants de proposer des applications nationales sur les appareils vendus dans le pays. En 2021, Apple avait négocié un compromis : plutôt que d’installer automatiquement ces apps, les utilisateurs se voyaient proposer une liste d’applications russes recommandées lors de la configuration d’un nouvel iPhone.

Après l’invasion de l’Ukraine en 2022, Apple a suspendu les ventes et les exportations vers la Russie, et a retiré plusieurs applications (RT, Sputnik, puis des apps de VK) de l’App Store hors de Russie, en raison de sanctions.

L’obligation de préinstaller MAX et RuStore

L’an dernier, Moscou a renforcé ses exigences : le messager d’État MAX devait être préinstallé sur tous les nouveaux smartphones et tablettes, et l’obligation concernant RuStore a été étendue aux appareils Apple. Apple n’a respecté ni l’une ni l’autre de ces demandes.

Les tensions se sont encore accrues en juin, lorsque Apple a retiré MAX de l’App Store russe, suivi d’autres applications de VK, toujours en raison des sanctions. Le service fédéral antimonopole russe a alors ordonné à Apple de corriger ce qu’il qualifiait de traitement discriminatoire des logiciels nationaux avant le 15 juillet.

Apple aurait partiellement réagi en permettant la préinstallation d’un moteur de recherche russe dans iOS 26.6, mais sans satisfaire aux exigences concernant MAX et RuStore.

Une procédure formelle ouverte

Faute de conformité complète, le régulateur russe a ouvert une affaire antitrust. Les éventuelles sanctions restent pour l’instant floues. À titre de comparaison, en 2024, la Russie avait calculé que Google devait environ 20 décillions de dollars (un 20 suivi de 33 zéros) après des années d’amendes cumulées liées à YouTube.

Ce nouvel épisode illustre la difficulté croissante pour Apple de concilier ses obligations internationales liées aux sanctions et les exigences des autorités russes.

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