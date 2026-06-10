Apple part en guerre contre les apps inutiles de l’App Store

Apple a mis à jour cette semaine ses directives de l’App Store, avec un durcissement significatif de la règle 4.3 concernant les applications spam et de faible qualité. L’objectif est clair : nettoyer la boutique et améliorer la découverte des vraies bonnes apps. Un coup porté au vibe-coding ?

Nouvelles règles beaucoup plus strictes (Guideline 4.3)

Apple a adopté un langage beaucoup plus ferme dans sa directive 4.3 :

Ne soumettez pas d'applications identiques à celles déjà largement disponibles. Créer des variantes opportunistes de catégories d'applications existantes ou d'applications populaires nuit à la visibilité sur l'App Store, diminue la qualité globale des applications et pénalise les utilisateurs comme les développeurs.



Nous pourrions retirer ces applications de l'App Store si elles ne sont pas mises à jour, améliorées ou si elles n'attirent pas d'utilisateurs.

Les catégories particulièrement visées sont :

Applications de rencontre (dating)

Lampes torche (flashlight)

Effets sonores

Fonds d’écran (wallpaper)

Minuteries simples (simple timers)

Applications de voyance / horoscope

Apple indique clairement qu’elle n’acceptera plus de nouvelles apps dans ces catégories sauf si elles apportent une expérience significativement différente ou améliorée. De plus, les apps jugées « médiocres, de faible qualité ou peu d’effort » comme les applications de pets, rots, jeux à boire ou Kama Sutra sont explicitement mentionnées comme n’apportant aucune valeur à l’App Store. Les soumissions répétées de ce type pourront entraîner la suppression du compte développeur.

Autres changements importants dans les guidelines

Contenu généré par les utilisateurs (règle 1.2) : Apple renforce sa position. Les développeurs sont pleinement responsables du contenu publié dans leur app. En cas de contenu pornographique ou illicite, Apple demandera un plan d’amélioration. Sans réponse satisfaisante, l’application pourra être retirée immédiatement.

: Apple renforce sa position. Les développeurs sont pleinement responsables du contenu publié dans leur app. En cas de contenu pornographique ou illicite, Apple demandera un plan d’amélioration. Sans réponse satisfaisante, l’application pourra être retirée immédiatement. Live Activities (règle 4.5.3) : Interdiction formelle d’utiliser les Live Activities pour du spam, du phishing ou des messages non sollicités.

Pourquoi Apple agit maintenant ?

Avec plus de 2 millions d’applications sur l’App Store, la boutique est saturée. Ces nouvelles règles visent à :

Améliorer la qualité globale des résultats de recherche

Réduire le « bruit » causé par les apps clonées ou inutiles

Protéger les développeurs sérieux qui investissent dans de vraies applications

En résumé : Apple passe à l’offensive contre les apps de faible valeur. Les développeurs qui proposent des expériences uniques et bien entretenues n’ont rien à craindre, comme notre application iSoft, tandis que les apps opportunistes et mal conçues risquent fortement d’être supprimées.



Trouvez-vous qu’Apple a raison de durcir le ton contre les apps de faible qualité ?