Apple prépare un couplage automatique unique pour les lunettes Meta et les casques Quest

Apple travaille sur une nouvelle API destinée aux accessoires tiers, qui permettra aux lunettes Ray-Ban Meta et aux casques Quest de Meta de se coupler de manière fluide et automatique sur tous vos appareils Apple, exactement comme les AirPods ou l’Apple Watch le font aujourd’hui. Cette avancée, révélée (et exigée) sur la page des demandes d’interopérabilité de l’Union européenne d’Apple, promet de simplifier grandement l’expérience des utilisateurs possédant du matériel non-Apple.

Une réponse directe à la demande de Meta sous le DMA

En octobre 2025, Meta a officiellement saisi Apple dans le cadre du Digital Markets Act (DMA) européen. L’objectif ? Permettre à un accessoire Meta, une fois appairé sur un iPhone ou un iPad, de devenir immédiatement disponible sur tous les autres appareils du même utilisateur, sans avoir à répéter les manipulations à chaque fois.

Jusqu’à présent, les accessoires tiers souffraient d’une vraie friction : il fallait souvent relancer le couplage manuellement sur chaque iPhone, iPad ou Mac. Avec cette nouvelle fonctionnalité, ce petit désagrément devrait disparaître pour les fabricants qui adopteront l’API. Un vrai pas vers une meilleure interopérabilité entre l’écosystème Apple et les produits concurrents, tout en respectant les exigences réglementaires européennes.

Comment ça va fonctionner ?

Apple a répondu favorablement le 4 février à la demande de Meta. L’idée est de donner aux applications tierces un accès sécurisé à des éléments cryptographiques. Une fois le premier couplage effectué sur un appareil, celui-ci pourra être réutilisé sur les autres grâce à une clé de session, le tout protégé par un consentement unique et explicite de l’utilisateur par accessoire.

Cette solution s’appuie sur deux briques déjà existantes : l’AccessorySetupKit (sorti avec iOS 18) et le Proximity Pairing (le couplage par proximité apparu avec iOS 26.5). Ces technologies, mises en place pour répondre aux injonctions de la Commission européenne de mars 2025, sont pour l’instant limitées à l’Union européenne. Elles permettent déjà un appairage ultra-simple en approchant simplement l’accessoire de l’iPhone.

Calendrier et disponibilité

Apple prévoit de finaliser le développement au printemps 2027, avec un déploiement « peu de temps après ». On parle donc probablement d’une arrivée avec iOS 27.x, peut-être dès la version 27.4. Pour le moment, rien n’est confirmé côté version exacte, mais le chantier avance.

La fonctionnalité reste pour l’instant cantonnée à l’UE, comme c’est le cas pour le Proximity Pairing déjà actif.

Les réserves de Meta

Meta n’est pas entièrement satisfait de la proposition. L’entreprise craint que l’obligation d’utiliser AccessorySetupKit ne l’oblige à abandonner son propre framework Core Bluetooth, qu’elle exploite partout ailleurs dans le monde. Elle a donc demandé à Apple de découpler les deux systèmes pour éviter une fragmentation de son expérience utilisateur.

Apple a pour l’instant refusé, tout en indiquant étudier la possibilité d’une extension hors UE. La firme de Cupertino souligne d’ailleurs que d’autres développeurs ont déjà adopté AccessorySetupKit sans rencontrer les mêmes difficultés.

Où en est-on aujourd’hui ?

La demande de Meta est toujours en phase 3 sur la plateforme d’Apple. Aucune procédure formelle de règlement des différends n’a été lancée pour l’instant (ce qui déclencherait un examen par le comité de revue d’Apple dans les 30 jours ouvrables).

En attendant, le plan d’Apple suit son cours : un déploiement prévu au printemps 2027, dans un premier temps limité à l’Europe.

Vers une meilleure harmonie entre écosystèmes ?

Cette évolution est particulièrement intéressante pour les fans de Meta qui vivent dans l’écosystème Apple. Pouvoir enfiler ses Ray-Ban Meta ou lancer un Quest sans devoir gérer les couplages à répétition rendra l’expérience bien plus agréable. C’est aussi un exemple concret des effets du DMA : même si Apple avance prudemment pour préserver sécurité et confidentialité, les utilisateurs européens devraient bientôt profiter d’une interopérabilité accrue, comme ce fut le cas avec les magasins alternatifs. Pour une fois que l’UE nous facilite la vie.

On continuera bien sûr à suivre ce dossier de près. Dès que de nouvelles informations tomberont sur iOS 27 ou sur l’extension éventuelle hors UE, on vous tiendra au courant !