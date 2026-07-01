Meta impose une limite payante sur ses lunettes : une aubaine pour Apple ?

Meta vient de prendre une décision qui risque de faire grincer des dents chez les utilisateurs de ses lunettes intelligentes. L’entreprise impose désormais une limite mensuelle sur une fonctionnalité d’accessibilité très utile, avec un abonnement payant pour la débloquer.

Conversation Focus : une fonctionnalité intelligente… mais désormais limitée

La fonctionnalité Conversation Focus, lancée en décembre dernier, permet d’amplifier la voix de la personne en face de vous grâce aux haut-parleurs ouverts des lunettes. Elle est particulièrement utile dans les environnements bruyants (restaurants, transports, concerts) et fonctionne entièrement en local, sans envoi de données vers les serveurs de Meta.



Pourtant, Meta a annoncé cette semaine que cette fonctionnalité serait désormais limitée à 3 heures d’utilisation par mois gratuitement sur les lunettes Ray-Ban. Oui, par mois ! Au-delà, il faudra souscrire à l’abonnement Meta One Premium à 19,99 $ par mois.

Une décision très critiquée

Cette restriction est particulièrement mal perçue pour plusieurs raisons :

La fonctionnalité fonctionne entièrement en local, sans utilisation de serveurs Meta, ce qui rend le paywall difficile à justifier.

Il s’agit d’une fonctionnalité d’accessibilité, utile pour les personnes malentendantes ou en situation de handicap auditif.

Elle est appliquée rétroactivement sur des produits déjà vendus.

Meta n’a pas encore communiqué sur d’éventuelles limites sur d’autres fonctionnalités IA, mais le précédent est posé.

Une opportunité pour Apple ?

Cette controverse pourrait indirectement bénéficier à Apple, qui prépare ses propres lunettes intelligentes pour 2027, pour remplacer l'excellent mais encombrant et tellement cher Vision Pro. La firme de Cupertino a toujours insisté sur le fait qu’elle ne monétise pas les fonctionnalités d’accessibilité et qu’elle les considère comme un moyen de contribuer à un monde meilleur. Face à Meta qui semble vouloir rentabiliser au maximum ses fonctionnalités IA, Apple pourrait se positionner comme une alternative plus éthique et plus respectueuse des utilisateurs. Une fois de plus !



Cette décision de Meta risque de décevoir de nombreux utilisateurs et de ternir l’image de ses lunettes intelligentes. Elle renforce l’idée qu’Apple, avec son approche plus premium et son engagement historique sur l’accessibilité, pourrait avoir un avantage compétitif important sur le marché des lunettes connectées.



Pensez-vous que Meta a raison d’imposer des limites payantes sur ses fonctionnalités ?