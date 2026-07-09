ChatGPT Atlas va disparaître le 9 août

OpenAI met déjà fin à ChatGPT Atlas. Lancé il y a seulement neuf mois avec l'ambition de réinventer la navigation web grâce à l'IA, le navigateur autonome sera définitivement arrêté le 9 août, au profit d'une stratégie centrée sur l'application ChatGPT.

ChatGPT Atlas ferme déjà : neuf mois auront suffi à OpenAI pour abandonner son navigateur

OpenAI vient d'annoncer l'arrêt de ChatGPT Atlas, son navigateur de bureau autonome lancé en octobre dernier. La date de fermeture est fixée au 9 août, et l'entreprise promet des précisions supplémentaires par email et dans l'application dans les prochains jours. Neuf mois de vie active pour un produit qui devait pourtant incarner l'ambition d'OpenAI de concurrencer Chrome et Safari sur leur propre terrain.



La raison de cet abandon tient en réalité à un changement de stratégie plutôt qu'à un simple échec commercial. OpenAI vient de dévoiler une toute nouvelle application ChatGPT pour ordinateur, qui embarque désormais un agent baptisé ChatGPT Work aux côtés de Codex. Cette application unique intègre déjà de solides capacités de navigation web, rendant un navigateur séparé redondant. James Sun, responsable du projet chez OpenAI, a résumé la situation sur X en expliquant que les utilisateurs d'Atlas ont servi de laboratoire grandeur nature pour comprendre comment des agents pouvaient améliorer la navigation et le travail sur le web.

Lastly, with all these updates, we are going to be sunsetting Atlas.



All these capabilities were built on what we learned from Atlas users who took a leap of faith on a new browser.



You taught us how agents can help make browsing and doing work on the open web better, and we… — James Sun (@JamesZmSun) July 9, 2026

Pour les utilisateurs qui ne veulent pas quitter leur navigateur habituel, OpenAI mise aussi sur une extension Chrome, déjà disponible pour Codex, qui permettra de profiter de l'intégration ChatGPT sans changer d'écosystème.



Cette manœuvre illustre une tendance de fond chez les géants de l'IA générative : plutôt que de multiplier les applications autonomes, ils cherchent à consolider leurs fonctionnalités dans un point d'entrée unique, plus simple à maintenir et à faire évoluer. Pour Apple, qui observe attentivement ces mouvements alors que Safari intègre progressivement davantage d'intelligence artificielle, l'épisode Atlas rappelle qu'un navigateur IA autonome reste un pari risqué face à des usages déjà bien ancrés. OpenAI aura au moins appris une leçon coûteuse mais rapide sur les attentes réelles de ses utilisateurs.