OpenAI Codex sur Mac : Computer Use, Atlas, Images et Intel

OpenAI vient de publier une mise à jour majeure de son application Codex pour Mac, qui transforme l’outil d’un simple assistant de programmation en un véritable super outil de productivité sur ordinateur. Les noms à retenir : Computer Use, Atlas et génération d'images. Mieux, les Mac à puce Intel sont enfin supportés

Les trois grandes nouveautés

Computer Use en arrière-plan

Codex peut désormais utiliser vos applications Mac en arrière-plan pendant que vous travaillez normalement. Il voit, clique et tape tout seul, avec son propre curseur.

Plusieurs agents peuvent travailler en parallèle sans perturber votre usage. Idéal pour tester des interfaces, lancer des builds ou interagir avec des apps sans API. Et tout cela est enfin accessible dans l'Union européenne, contrairement à Siri AI ! So excited to share that we're bringing Computer Use to Codex. Computer Use lets Codex see, click, and type into your Mac apps, with its own cursor.



It's a magical feeling to have agents using your apps in the background, and still get to use your computer at the same time. pic.twitter.com/wdgxiHAKyX — Ari Weinstein (@AriX) April 16, 2026 Navigateur intégré (basé sur Atlas)

Un vrai navigateur web intégré dans Codex. Vous pouvez commenter directement les pages pour donner des instructions précises à l’agent. Parfait pour le développement frontend, les jeux web ou les applications locales. Génération d’images intégrée

Plus besoin de passer par ChatGPT : Codex peut générer des images directement avec gpt-image-1.5. Très utile pour créer des visuels à partir de code ou de captures d’écran.

Autres améliorations importantes

111 nouveaux plugins Codex pour étendre les capacités (intégrations apps, serveurs MCP…).

Codex pour étendre les capacités (intégrations apps, serveurs MCP…). Automatisations avancées : réutilisation de conversations, planification de tâches sur plusieurs jours/semaines.

: réutilisation de conversations, planification de tâches sur plusieurs jours/semaines. Mémoire contextuelle : Codex se souvient de vos préférences, corrections et contexte de projets pour vous proposer des actions intelligentes.

: Codex se souvient de vos préférences, corrections et contexte de projets pour vous proposer des actions intelligentes. Support des Mac Intel ajouté.

Un pas vers le « Super App » d’OpenAI

Cette mise à jour montre clairement la direction prise par OpenAI : transformer Codex en un outil généraliste de productivité, bien au-delà du seul développement. La société américaine veut une "super app", comme Elon Musk avec X ou WeChat en Chine.

Téléchargement

Mise à jour gratuite pour les abonnés Codex (nouveau palier Pro à 100 €/mois recommandé pour une utilisation intensive).

Lien de téléchargement : Codex pour Mac

Codex devient de plus en plus impressionnant et se rapproche dangereusement d’un véritable assistant personnel capable de prendre le contrôle de votre Mac de façon intelligente. Le futur de la productivité IA est en marche. Vous allez tester cette nouvelle version de Codex ?