ChatGPT Codex prend maintenant le contrôle de votre Mac

OpenAI franchit une nouvelle étape dans l’intégration de l’IA au quotidien des développeurs. Avec la dernière mise à jour de Codex sur macOS, l’assistant ne se contente plus de suggérer du code : il agit directement sur l’ordinateur (Perplexity se lance également aujourd'hui).

OpenAI Codex prend maintenant le contrôle de votre Mac

Pendant qu’Apple envoie ses ingénieurs IA en formation, OpenAI avance à grande vitesse sur un terrain encore complexe à savoir laisser une IA agir directement sur votre ordinateur. Codex, l’agent de codage de la société, vient de recevoir une mise à jour majeure qui change fondamentalement ce qu’un assistant IA peut faire sur Mac.



La nouveauté la plus spectaculaire est sans doute le “computer use” : Codex dispose désormais de son propre curseur, voit ce qui s’affiche à l’écran et peut cliquer, taper, naviguer dans des applications de bureau, le tout en parallèle du travail de l’utilisateur, sans interférence. Concrètement, un développeur peut confier à Codex des tâches de test ou d’itération sur une interface graphique sans quitter son propre flux de travail.



Mais la mise à jour ne s’arrête pas là. Codex intègre désormais une mémoire persistante : il retient les préférences, les stacks techniques et les habitudes de travail de chaque utilisateur au fil du temps. Couplée à une capacité à planifier des tâches sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines, cette fonctionnalité transforme l’agent en véritable collaborateur asynchrone, capable de reprendre une conversation là où elle s’était arrêtée.

Du côté de la création visuelle, Codex adopte le modèle gpt-image-1.5 pour la génération d’images directement dans l’application, une addition qui vise à accélérer la conception de maquettes et de visuels produits sans sortir de l’environnement de développement.



L’écosystème s’enrichit aussi de plus de 90 nouveaux plugins combinant intégrations d’applications et serveurs MCP, ainsi que d’un navigateur intégré permettant d’annoter des pages web pour guider l’agent avec précision.



Ces mises à jour commencent à se déployer aujourd’hui pour les utilisateurs de Codex sur macOS connectés via ChatGPT. Les fonctions de personnalisation et le computer use restent cependant hors de portée pour les utilisateurs européens et britanniques dans un premier temps, une contrainte réglementaire qui comme d'habitude nous freine terriblement...