Notepad++ débarque gratuitement et nativement sur Mac !
- Alban Martin
- Il y a 4 min
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Le célèbre éditeur de code Windows ultra léger arrive en version native sur macOS grâce à un port communautaire exceptionnel.
Après plus de 20 ans d’attente, les développeurs Mac peuvent enfin profiter de Notepad++ sans Wine, Whisky, CrossOver ni émulation. Un portage natif complet, gratuit, baptisé Notepad++ for macOS, est disponible depuis avril 2026. Il s’agit d’une version fidèle, construite à partir du code source original.
Un vrai port natif, pas une imitation
Développé par Andrey Letov (aletik), ce projet n’est pas une réécriture ni un clone. C’est le code source officiel de Notepad++ qui a été porté en Objective-C++ (pas Swift donc) avec une interface Cocoa entièrement refaite pour macOS.
Les points forts :
- Binaire universel : tourne nativement sur Apple Silicon (M1 à M5) et Intel
- Signé et notarisé par Apple → installation sans problème via Gatekeeper
- Aucune couche de compatibilité : pas de Wine, pas de Rosetta
- Gratuit et open source (GPL-3.0) → zéro pub, zéro télémétrie
L’éditeur conserve tout ce qui fait le succès de Notepad++ : coloration syntaxique pour plus de 80 langages, macros, recherche avancée avec regex, split view, document map, pliage de code, etc. Un vrai concurrent à Sublime Text par exemple. L’interface est disponible dans 137 langues.
Fonctionnalités et plugins
La majorité des fonctionnalités principales sont déjà présentes :
- Multi-onglets
- Vue fractionnée
- Recherche dans les fichiers
- Enregistrement de macros
- Thèmes clairs et sombres (suivi du système)
Le système de plugins est en cours de portage : environ 50 plugins sont déjà disponibles nativement, avec l’objectif d’atteindre les ~140 du Windows d’ici fin avril 2026. Les plugins Windows (.dll) ne fonctionnent pas directement, évidemment.
Téléchargement et installation
Pour installer l'application, rendez-vous sur le site officiel : notepad-plus-plus-mac.org
- Téléchargez le fichier .dmg signé
- Glissez l’application dans le dossier Applications
- Lancez-la
Configuration minimale : macOS 11 Big Sur ou supérieur. Pour les développeurs ou les curieux, le code est disponible sur Github.
Un rêve devenu réalité pour les ex-Windows sur Mac
Beaucoup de développeurs qui ont migré vers Mac regrettaient l’absence de Notepad++. Ce portage communautaire rapide et de qualité comble enfin ce manque. Le projet évolue très vite (mises à jour quasi hebdomadaires) et reste fidèle à l’esprit léger et ultra-efficace de l’original créé par Don Ho.
Si vous êtes un fidèle de Notepad++ et que vous travaillez sur Mac, testez-le !
Vous êtes plutôt TextEdit, BBEdit, VS Code ou Notepad++ ?