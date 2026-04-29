Notepad++ débarque gratuitement et nativement sur Mac !

Le célèbre éditeur de code Windows ultra léger arrive en version native sur macOS grâce à un port communautaire exceptionnel.



Après plus de 20 ans d’attente, les développeurs Mac peuvent enfin profiter de Notepad++ sans Wine, Whisky, CrossOver ni émulation. Un portage natif complet, gratuit, baptisé Notepad++ for macOS, est disponible depuis avril 2026. Il s’agit d’une version fidèle, construite à partir du code source original.

Un vrai port natif, pas une imitation

Développé par Andrey Letov (aletik), ce projet n’est pas une réécriture ni un clone. C’est le code source officiel de Notepad++ qui a été porté en Objective-C++ (pas Swift donc) avec une interface Cocoa entièrement refaite pour macOS.

Les points forts :

Binaire universel : tourne nativement sur Apple Silicon (M1 à M5) et Intel

: tourne nativement sur Apple Silicon (M1 à M5) et Intel Signé et notarisé par Apple → installation sans problème via Gatekeeper

→ installation sans problème via Gatekeeper Aucune couche de compatibilité : pas de Wine, pas de Rosetta

: pas de Wine, pas de Rosetta Gratuit et open source (GPL-3.0) → zéro pub, zéro télémétrie

L’éditeur conserve tout ce qui fait le succès de Notepad++ : coloration syntaxique pour plus de 80 langages, macros, recherche avancée avec regex, split view, document map, pliage de code, etc. Un vrai concurrent à Sublime Text par exemple. L’interface est disponible dans 137 langues.

Fonctionnalités et plugins

La majorité des fonctionnalités principales sont déjà présentes :

Multi-onglets

Vue fractionnée

Recherche dans les fichiers

Enregistrement de macros

Thèmes clairs et sombres (suivi du système)

Le système de plugins est en cours de portage : environ 50 plugins sont déjà disponibles nativement, avec l’objectif d’atteindre les ~140 du Windows d’ici fin avril 2026. Les plugins Windows (.dll) ne fonctionnent pas directement, évidemment.

Téléchargement et installation

Pour installer l'application, rendez-vous sur le site officiel : notepad-plus-plus-mac.org

Téléchargez le fichier .dmg signé

Glissez l’application dans le dossier Applications

Lancez-la

Configuration minimale : macOS 11 Big Sur ou supérieur. Pour les développeurs ou les curieux, le code est disponible sur Github.

Un rêve devenu réalité pour les ex-Windows sur Mac

Beaucoup de développeurs qui ont migré vers Mac regrettaient l’absence de Notepad++. Ce portage communautaire rapide et de qualité comble enfin ce manque. Le projet évolue très vite (mises à jour quasi hebdomadaires) et reste fidèle à l’esprit léger et ultra-efficace de l’original créé par Don Ho.



Si vous êtes un fidèle de Notepad++ et que vous travaillez sur Mac, testez-le !



Vous êtes plutôt TextEdit, BBEdit, VS Code ou Notepad++ ?