Browser Connector facilite l'IA sur Opera One et GX

Opera continue de renforcer l’intégration de l’IA dans ses navigateurs. Après avoir lancé la compatibilité MCP (Model Context Protocol) dans Opera Neon le mois dernier, l’entreprise étend aujourd’hui cette fonctionnalité à deux de ses navigateurs phares : Opera One et Opera GX.

Qu’est-ce que le Browser Connector ?

Le Browser Connector est une fonctionnalité qui permet à des modèles d’IA externes (comme ChatGPT, Claude, Gemini, Lovable, n8n ou OpenClaw) d’accéder directement à la session de navigation en cours.



Concrètement, cela signifie que l’IA peut :

Lire le contenu des pages ouvertes

Comprendre les onglets actifs

Prendre des captures d’écran pour analyser des images ou des graphiques

Interagir avec les pages à votre place

Au lieu de devoir copier-coller manuellement du contexte, vous pouvez désormais autoriser votre IA préférée à « voir » votre navigateur en temps réel.

Une extension bienvenue

Jusqu’à présent, cette fonctionnalité était réservée aux abonnés d’Opera Neon. Désormais, elle est disponible sur Opera One et Opera GX en mode « Early Bird » (déploiement progressif). Opera insiste sur le fait que cette évolution renforce le choix des utilisateurs : ils ne sont plus obligés de rester dans un seul écosystème, mais peuvent combiner le meilleur navigateur avec le meilleur modèle d’IA selon leurs besoins.



Mohamed Salah (pas le joueur de football), Senior Director of Product chez Opera, a déclaré :

Que vous recherchiez le meilleur masque LED pour votre ami ou que vous meniez des recherches avec des dizaines d’onglets ouverts, votre IA n’a plus besoin que vous lui fournissiez le contexte manuellement : elle peut désormais accéder au contenu des pages, comprendre les onglets ouverts et même prendre des captures d’écran.

Comment l’activer ?

Pour profiter du Browser Connector :

Ouvrez les Paramètres d’Opera Recherchez AI Services Installez Browser Connector Connectez votre LLM préféré (ChatGPT, Claude, etc.)

La fonctionnalité est particulièrement utile pour les recherches complexes, le travail de veille ou les tâches automatisées qui nécessitent une compréhension du contexte de navigation.

Téléchargez gratuitement Opera sur Mac depuis le site officiel.