BBEdit 16 recherche du texte dans les images, s'intègre à Raccourcis et plus encore

Bare Bones Software vient de publier BBEdit 16, une mise à jour majeure de son célèbre éditeur de texte et de code pour Mac. Reconnu comme l’un des meilleurs outils pour les développeurs, rédacteurs et power users, BBEdit passe à la vitesse supérieure avec des fonctionnalités très attendues, dont la recherche de texte dans les images et une intégration encore plus poussée avec les Raccourcis (Shortcuts).

Les nouveautés phares de BBEdit 16

1. Recherche de texte dans les images (avec support grep)

C’est la fonctionnalité star de cette version. BBEdit est désormais capable de rechercher du texte directement à l’intérieur des images (captures d’écran, photos, etc.) via son interface de recherche multi-fichiers. Mieux encore : elle supporte les expressions régulières (grep), permettant de trouver des motifs complexes, des variations de termes ou des structures répétées.

C’est dans l’esprit de BBEdit : trouver du texte partout où il se trouve. Les images sont simplement un nouveau terrain de jeu.



— Rich Siegel, fondateur et CEO de Bare Bones

2. Améliorations des Notebooks

Les Notebooks bénéficient désormais d’un filtrage intelligent avec indexation pour des recherches ultra-rapides, même dans de très gros projets. Chaque Notebook et projet peut également avoir son propre schéma de couleurs, facilitant la distinction visuelle entre vos espaces de travail.

3. Intégration Shortcuts beaucoup plus profonde

BBEdit 16 étend considérablement la compatibilité avec l’application Raccourcis d’Apple. Vous pouvez désormais exécuter de nombreuses transformations de texte (tri, suppression de doublons, recherche/suppression par motif, Replace All avec grep…) directement depuis Shortcuts, et même sans que BBEdit soit ouvert à l’écran. Idéal pour automatiser vos workflows Mac (et potentiellement iPad via Continuity).

4. Améliorations IA et Worksheets

Support des APIs en streaming : les réponses des modèles IA apparaissent progressivement au fur et à mesure qu’elles arrivent. Une autre nouveauté très intéressante pour les utilisateurs avancés.

: les réponses des modèles IA apparaissent progressivement au fur et à mesure qu’elles arrivent. Une autre nouveauté très intéressante pour les utilisateurs avancés. Sélection intelligente des modèles : BBEdit récupère automatiquement la liste des modèles disponibles auprès des fournisseurs (OpenAI, Anthropic, etc.).

Autres améliorations notables de la version 16

Performances globales optimisées (l’application est plus légère et économe en énergie).

Transferts SFTP jusqu’à 10 à 100 fois plus rapides.

Meilleure gestion des emojis complexes.

Validation HTML via l’API W3C (ou en local).

Outils Site avec séparation test/production.

Émulation clavier VI.

Mode /goal plus mature dans les Worksheets IA.

Tarifs et disponibilité

BBEdit 16 est disponible dès aujourd’hui sur le site de Bare Bones. Les prix restent les mêmes :

Nouvel achat : 59,99 $

Mise à jour depuis BBEdit 15 : 29,99 $

Mise à jour depuis versions plus anciennes comme BBEdit 14 et inférieures : 39,99 $

La mise à jour est gratuite pour tous les clients ayant acheté BBEdit 15 après le 1er novembre 2025. Comme toujours, une version gratuite (Free Mode) est disponible, et la période d’essai complète de 30 jours est réinitialisée.



Avec cette version 16, BBEdit confirme sa position d’éditeur de référence sur macOS. Que vous soyez développeur, webmaster, écrivain ou simple utilisateur avancé, les nouvelles fonctionnalités (surtout la recherche dans les images et l’intégration Shortcuts) apportent un vrai gain de productivité tout en restant fidèle à la philosophie légère et puissante de l’application.

Alternatives

Si vous travaillez beaucoup sur Mac, BBEdit 16 mérite largement le détour. Pour ceux qui recherchent une alternative gratuite, les meilleures sont Sublime Text et VS Code (de Microsoft). Le premier est plus léger, le second est plus complet.

Télécharger l'app gratuite BBEdit