Visual Studio v17 est enfin optimisé pour les Mac M1

⏰ Il y a 48 min

Alban Martin

Réagir



Après des mois de bêta, Microsoft a mis à jour la version grand public de son outil de développement Visual Studio Code avec la prise en charge officielle des Mac M1, offrant aux développeurs la possibilité d'utiliser le logiciel sans passer par la couche d'émulation "Rosetta 2". Un gain de performances et d'autonomie non négligeable.

VS Code est plus rapide sur Mac M1

Avec la sortie de Visual Studio 2022 pour macOS, l'équivalent de Xcode du côté de Microsoft, les développeurs adeptes des ordinateurs Apple peuvent désormais profiter de performances de premier plan. Le fichier d'installation évolue puisqu'il est maintenant universel, pouvant s'installer sur Mac Intel et Mac Apple Silicon de manière intelligente.



Parmi les autres changements, notons le passage à .NET 6, une nouvelle version de la plate-forme de développement de Microsoft qui accélère la compilation et qui a été utilisée pour reconstruire l'IDE sous macOS avec des composants 100% natifs. Une manière de rapprocher sa UI des standards du système d'exploitation d'Apple. Ajoutez à cela une rationalisation des bases de données utilisées, et vous obtenez un gain de 50% en ouverture de fichier par exemple.



Enfin, celui que l'on appelle dans le jargon "VS Code" améliore l'intégration de GIT pour la gestion des sources avec notamment une vue plus ergonomique des modifications.



Si vous codez en .Net, en Xamarin (pour les apps) ou l'un des nombreux langages supportés par VS Code, foncez l'installer sur votre Mac car il s'agit de l'un des outils les plus puissants du marché. Notez que macOS 10.15 est nécessaire au minimum.