Microsoft abandonne Visual Studio pour Mac !

Microsoft a annoncé l'arrêt de Visual Studio pour Mac, un choc pour les développeurs qui préféraient coder sur Mac des langages comme .NET. La dernière version de l'IDE (environnement de développement intégré) de l'entreprise pour Mac continuera d'être prise en charge par Microsoft jusqu'en août 2024.

Visual Studio quitte macOS

La société américaine a déclaré :

Avec l'annonce d'aujourd'hui, nous redirigeons nos ressources et notre attention vers l'amélioration de Visual Studio et VS Code, en les optimisant pour le développement multiplateforme. Aucun nouveau framework, runtime ou langage ne sera ajouté à Visual Studio pour Mac.

Malgré l'abandon de la plateforme macOS, Microsoft s'est engagé à soutenir Visual Studio pour Mac avec des mises à jour de sécurité et une compatibilité avec les mises à jour de la plate-forme pour les 12 prochains mois.

Nous continuerons également à fournir des mises à jour du temps d'exécution et de la charge de travail afin que vous puissiez continuer à créer et à expédier des applications basées sur .NET 6, .NET 7 et les frameworks Mono. Bien qu'il ne soit pas officiellement pris en charge, nous avons également activé une prise en charge rudimentaire de .NET 8 dans Visual Studio for Mac pour la création et le débogage d'applications.

C'est donc une (mauvaise) surprise pour les amateurs de ce logiciel, d'autant plus que Visual Studio 2022 a fait l'objet d'une refonte majeure sur Mac, avec notamment une interface utilisateur native et l'optimisation du silicium d'Apple, tout en passant pour la première fois en architecture 64 bits. Microsoft a introduit "VS" sur Mac pour la première fois en 2016.



Si vous ne souhaitez pas acheter un PC, Microsoft recommande d'accéder à son IDE via Windows dans une machine virtuelle sur le Mac ou dans le cloud. Les solutions s'appellent Parallels Desktop, Virtualbox ou encore WMWare.



De son côté, Apple n'a jamais porté Xcode sur Windows.