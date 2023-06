Apple veut que Xcode développe pour vous avec l'IA

Apple déclare depuis au moins 2014 et l'arrivée de Swift que tout le monde devrait être capable de coder, et elle travaille depuis 2016 à accélérer l'apprentissage automatique pour faciliter l'écriture d'applications - ou même pour coder à notre place.



L'une des utilisations les plus incroyables de ChatGPT a été la génération de code pour les développeurs d'applications. Ce n'est jamais une solution complète, et il se peut que le code ne fonctionne tout simplement pas, mais en pratique, c'est un outil rapide et pratique pour aider au développement.

Bientôt dans Xcode 16 ?

Apple a récemment obtenu un brevet qui suggère que l'entreprise explore l'idée d'utiliser l'apprentissage machine (ML) pour automatiser certains aspects du développement de logiciels dans son environnement Xcode. Le brevet, intitulé "Integration Of Learning Models Into A Software Development System", décrit comment les modèles d'apprentissage automatique pourraient être intégrés dans Xcode afin d'améliorer la productivité des développeurs.

L'objectif du brevet est de réduire les obstacles et de rationaliser le processus de développement. Apple envisage que le ML puisse aider les développeurs en leur fournissant des suggestions d'autocomplétion, en vérifiant la syntaxe et en détectant les erreurs dans les listes de paramètres. Le système ML générerait du code, créerait des sous-programmes et assurerait la compatibilité avec divers langages de programmation tels que Swift, Objective C, C++, Php, Python et Java.



Le système de machine learning proposé est conçu pour être un outil professionnel qui accélère le codage pour les développeurs expérimentés. Toutefois, il pourrait également profiter aux développeurs novices ou moins expérimentés en automatisant certaines tâches de codage et en réduisant la courbe d'apprentissage. Le brevet reconnaît que les développeurs peuvent toujours vouloir modifier le code généré par le ML, et il décrit comment de telles modifications pourraient être facilitées.



Le brevet mentionne six inventeurs, dont Michael Ryan Brennan de San Francisco, un nom mentionné dans des brevets connexes d'Apple datant de 2016. Ces derniers portaient sur la formation à l'intelligence artificielle, ce qui indique qu'Apple travaille discrètement sur des outils de développement logiciel basés sur la ML depuis plusieurs années.

Bien qu'Apple ait adopté une approche différente de celle d'entreprises comme Google en termes d'annonce publique de systèmes de type ChatGPT, elle a investi dans la technologie ML pour le développement de logiciels en coulisses. Alors, une petite révolution dans Xcode 16 l'an prochain ? Google le propose déjà avec Meet Studio Bot dans Android Studio.

Télécharger l'app gratuite Xcode