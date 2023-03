Il créé une app de recommandation de films avec ChatGPT 4 en quelques minutes

Si vous pensiez vous lancer dans le développement iOS (ou autre langage), sachez que la nouvelle version d'intelligence artificielle générative d'OpenAI, ChatGPT, est capable de vous mâcher le travail comme vous n'en avez pas idée. Avec la version GPT-4 du LLM (Large Language Model), il est possible de créer, non seulement des textes encore plus précis en réponse à une question ou à un problème donné, mais aussi des applications entières en quelques instants. C'est le cas de Morten Just qui nous partage une démonstration bluffante.

Comment créer une application avec ChatGPT

Si vous aviez été épaté par les compétences juridiques ou scientifiques de ChatGPT (il a passé le barreau haut la main ou encore résolu un problème de physique posé au concours de Polytechnique en moins d'une minute), alors vous allez être ébahi par ses capacités en développement. Non seulement il est désormais possible de lui donner en entrée autre chose qu'un texte, mais sa réponse est dix, cent voire mille fois plus intéressante et utile.



Donnez-lui un croquis et quelques idées en vrac, ChatGPT en version 4 vous sortira le logiciel qui va bien. C'est ce qu'a démontré Morten Just sur Twitter. Cet ancien employé de Google s'est spécialisé sur l'interface utilisateur, souvent appelé UI. En gros, il conçoit le design d'applications ou de sites.



Après s'être inscrit à la version payante du chatbot lui permettant d'accéder à l'option GPT-4, il a demandé à ce dernier de concevoir une application qui lui recommanderait cinq films à voir chaque jour, avec une fiche détaillée comprenant la bande-annonce et le(s) lieu(x) de diffusion.



Il a expliqué sa démarche, point par point.

La demande initiale à ChatGPT

Voici sa première demande à ChatGPT ("Hey GPT4, fais-moi une app iPhone qui recommande 5 nouveaux films par jours + trailer + où les voir"), ainsi que le résultat en vidéo.

hey gpt4, make me an iPhone app that recommends 5 new movies every day + trailers + where to watch.



My ambitions grew as we went along 👇 pic.twitter.com/oPUzT5Bjzi — Morten Just (@mortenjust) March 15, 2023

Il a du simplement corrigé quelques détails pour que le code compile et qu'il puisse lancer l'application.

Here's version 1. Had to ask it to fix 2-3 of its own bugs, which it did (and apologized). The app compiled and did what I asked: pic.twitter.com/Mvq4J0ILqr — Morten Just (@mortenjust) March 15, 2023

ChatGPT se corrige presque tout seul

Ensuite, il a demandé à ChatGPT de nettoyer l'UI un peu bordélique. Cela est en partie possible car le chatbot persiste un contexte, ce qui lui permet d'avoir une véritable conversation.

I asked it to clean up the messy UI pic.twitter.com/yCCjGD0isT — Morten Just (@mortenjust) March 15, 2023

Encore des ajouts à l'application

Gourmand, Morten a demandé un nouvel effort au service d'intelligence artificielle avec l'intégration des vidéos de bande-annonce, puis des informations autour de la disponibilité des films en question. Les deux ont été demandés au départ, mais visiblement cela n'avait pas été pris en compte.

Not knowing if the data was at all available, I asked it to show available streaming services.



What was cool was the way it told me to update the code: instead of giving me the entire app over and over, it chose sections and even commented unrelated code out pic.twitter.com/z2Qk82i6rR — Morten Just (@mortenjust) March 15, 2023

L'application est terminée

Au final, GPT-4 a répondu complètement à la demande, avec en sortie un code d'application totalement fonctionnel. Nous avons récupéré le code source sur le Github du développeur, créé une app SwiftUI sur Xcode puis compilé le tout. Résultat, l'application fonctionne parfaitement, elle est prêt à être publiée sur l'App Store. Bluffant !

Just like that, I now have an app I'm pretty sure I'm going to use again tomorrow.



I didn't consult the API docs once. I didn't even pick the API in the first place. I did help gpt4 out a few times.



Like a good coworker.



Here's the entire apphttps://t.co/npkVw9fLLN — Morten Just (@mortenjust) March 15, 2023

Un game-changer pour le futur

Alors qu'on parle des retraites en France depuis des mois et que le gouvernement s'apprête à déclencher le fameux article 49-3 pour passer son texte sans vote à l'Assemblée Nationale, il serait peut-être temps de se préoccuper de ce genre d'outils qui pourrait mettre bon nombre de personnes au chômage dans les prochaines années. Après la révolution industrielle qui a faciliter les métiers manuels et les transports, puis Internet qui a supprimé les intermédiaires, nous voilà à l'aune d'une nouvelle ère, celle imaginée notamment par Matrix...



Qu'en pensez-vous ?