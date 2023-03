Comment remplacer Siri par ChatGPT sur iPhone, iPad et Mac

OpenAI, la société derrière le désormais célèbre ChatGPT est en train de chambouler la recherche sur Internet. Alors que Microsoft a investi dedans et que Google travaille sur Bard, Apple n'a toujours pas pipé mot à propos de l'IA. Si vous en avez marre de Siri, sachez qu'il est possible de ne pas attendre une éventuelle mise à jour et de remplacer l'assistant d'Apple par ChatGPT directement sur votre iPhone. Ce n'est pas une bidouille, il s'agit tout simplement de passer par un raccourci.

C'est quoi ChatGPT

ChatGPT est un chatbot d'IA créé par OpenAI qui s'est fait connaître fin 2022 et qui écrase tout sur son passage depuis.



En utilisant ChatGPT sur l'iPhone, vous aurez accès à un assistant beaucoup plus intelligent qui peut faire des choses que Siri ne peut même pas envisager à l'heure actuelle.



C'est pour cela que nous vous proposons un guide pour savoir comment installer facilement ChatGPT comme raccourci sur votre iPhone. Vous pourrez même l'invoquer en disant simplement "Dis Siri, ChatGPT".

Comment remplacer Siri par ChatGPT sur iPhone

Une clé API

Tout d'abord, il vous faut obtenir une clé API OpenAI. C'est assez simple et vous pouvez le faire en suivant les étapes suivantes :

Rendez-vous sur https://platform.openai.com pour créer un compte et vous connecter (si pas déjà fait) Cliquez sur l'icône du menu dans le coin supérieur droit. Cliquez sur l'avatar en bas du menu et sélectionnez "View API keys". Cliquez sur "Créer une nouvelle clé secrète" Copiez la clé API dans le presse-papier

Un raccourci

Maintenant que vous avez une clé API OpenAI, il est temps d'installer ChatGPT sur votre iPhone.

Rendez-vous sur le GitHub de Yue-Yang

Faites défiler vers le bas et cliquez sur la dernière version de ChatGPT Siri (actuellement 1.2.2 "English Version")

Cela lancera l'app Raccourcis

Appuyez sur "Configurer ce raccourci".

Collez votre clé API OpenAI dans le champ de texte.

Confirmez en appuyant sur "Ajouter un raccourci"

Désormais, lorsque vous dites "Dis Siri, ChatGPT 1.2.2", l'assistant intelligent de votre iPhone se lance directement dans ChatGPT. Cela signifie que vous avez maintenant le chatbot le plus puissant comme assistant dans votre poche à tout moment. À noter que le raccourci fonctionne désormais sur iPad et Mac depuis la version 1.2.1

Modifier la commande d'activation de ChatGPT sur l'iPhone

Évidemment, prononcer "ChatGPT 1.2.2" n'est pas pratique. Pour y remédier, il suffit de modifier le nom du raccourci dans l'application éponyme.

Ouvrez Raccourcis Appuyez sur le raccourci ChatGPT 1.2.2 et maintenez-le enfoncé. Cliquez sur Renommer Choisissez un nouveau nom. Par exemple "Turfu" ou "GPT" (le dernier est drôle)

Du coup, la commande vocale "Dis Siri, Turfu" ou "Dis Siri, j'ai pété" active maintenant ChatGPT sur votre iPhone. À vous de jouer et, si vous aimez ce genre de tuto, sachez que nous avions partagé plusieurs astuces pour :