Comment activer le mode économie d'énergie de l'iPhone à un seuil précis ?

Vous le savez certainement, lorsque la batterie de votre iPhone arrive à 20 %, le système d’exploitation mobile d’Apple vous propose d'activer le mode faible consommation, aussi appelé mode économie d'énergie. Ce dernier désactive un certain nombre de fonctionnalités non essentielles afin de prolonger l'autonomie de l'appareil.



Si vous trouvez que ce seuil est trop bas, comme une partie de nos lecteurs qui nous posent régulièrement la question, nous avons une solution très facile à mettre en place via les raccourcis d'Apple.

Un mode économie d'énergie personnalisé

Bien sûr, sans attendre les fameux 20%, vous pouvez activer manuellement le mode économie d'énergie apparu sur iOS 9 à tout moment en passant par les réglages ou bien le centre de contrôle. Mais vous pouvez aussi automatiser cette tâche et faire en sorte que votre iPhone passe tout seul en mode faible consommation au pourcentage de batterie de votre choix. Par exemple, si vous voulez que votre iPhone active le mode lorsque la batterie tombe en dessous de 50 % ou tout autre niveau, c'est possible avec iOS 16.

Activer automatiquement le mode économie

Ouvrez l'application Raccourcis d'Apple et touchez Automatisation. Appuyez sur "Créer une automatisation personnelle". Si vous en avez déjà une, appuyez d'abord sur le bouton "+". Faites défiler vers le bas et appuyez sur "Niveau de la batterie". Réglez le curseur sur le pourcentage de votre choix. Par exemple, si vous voulez que votre iPhone active automatiquement le mode faible consommation lorsqu'il atteint 50 % de batterie, réglez le curseur sur cette valeur Appuyez sur "Ajouter une action" et tapez " Mode économie". Appuyez sur "Régler le mode économie d'énergie" Appuyez sur "Suivant" et vérifiez le résumé de votre automatisation :

Quand : "Lorsque le niveau de la batterie est égal à 50%"

Faire : "Régler le mode économie d'énergie" Décocher "Demander avant d'exécuter" si vous souhaitez éviter que le système ne vous prévienne à chaque fois qu'il activera cette routine. Enfin, appuyez sur "Ok" pour terminer.

Voici toute la séquence en images :

Voilà, c'est fait ! Vous avez configuré avec succès votre iPhone pour qu'il active automatiquement le mode économie d'énergie lorsque le niveau de la batterie atteindra les 50 % (ou tout autre valeur que vous aurez choisie).



Dans le cas où vous ne voudriez plus cette fonctionnalité, il suffit de retourner dans l'application Raccourcis et de supprimer cette automatisation.



Si l'autonomie vous préoccupe, pensez d'ailleurs à jeter un oeil à notre récent tutoriel pour améliorer la durée de vie de la batterie de l'iPhone sans perdre en fonctionnalités, ce qui n'est pas négligeable quand on possède un iPhone de petite capacité comme un iPhone SE, un iPhone 13 mini, etc.