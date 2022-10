5 astuces pour améliorer la batterie de l'iPhone sans perdre en fonctionnalités

Apple a beau présenter des iPhone toujours plus endurants, l'autonomie de ses téléphones restent malgré tout assez limitée, en tout cas loin des attentes de certains clients. Alors que nous avions proposé une liste de 10 réglages à faire pour prolonger la durée de vie de la batterie, certains d'entre eux limitaient les fonctionnalités. C'est par exemple le cas du mode économie d'énergie qui suspend par exemple la récupération des mails, l'actualisation en arrière-plan, etc.



Pour ceux qui ne veulent faire aucune concession mais tout de même augmenter l'autonomie de leur nouvel iPhone 14 (ou tout modèle OLED précédent), voici 5 astuces à connaître.



Un nouvel épisode de notre rubrique "iPhone Facile".

Table des matières :

En passant en revue quelques paramètres, vous pouvez prolonger de manière significative l'autonomie de votre batterie, sans pour autant perdre en fonctionnalités. En effet, plutôt que de tout couper, il existe quelques réglages faciles. Et si cela ne suffit pas, pensez à vous offrir une batterie MagSafe externe.

Activez le mode sombre

Le secret de ce tutoriel est de tout voir en noir.



Arrivé avec iOS 13, le mode sombre (aussi appelé mode nuit), possède trois bienfaits. Il est à la fois très élégant, reposant pour les yeux et surtout, il exploite la technologie d'affichage OLED des iPhone 14, iPhone 13, iPhone 12, iPhone 11 Pro, iPhone XS et iPhone X en éteignant les pixels noirs. L'écran étant la principale source de consommation de la batterie, le mode sombre a un impact direct sur votre autonomie. On estime à 15% le gain moyen en restant ainsi.



Pour l'activer en permanence, rendez-vous dans :

Réglages

Luminosité et affichage

Cochez "Apparence sombre" et désactivez "Automatique"

Appliquez un fond d'écran sombre

Ensuite, pour aller avec le réglage précédent, il vous faut appliquer un fond d'écran sombre, voire carrément noir. Nous avons présenté des fonds d'écran sombres qui peuvent vous faire gagner jusqu'à 10% de batterie par jour d'après nos calculs, mais il y a également des fonds d'écran pour la Dynamic Island des iPhone 14 Pro. Gardez cela en tête, plus c'est noir, mieux c'est.

Jouez sur le point blanc

C'est un paramètre assez peu connu mais diablement efficace. En complément du mode sombre, il est possible de modifier l'apparence du blanc sur l'iPhone, en jouant avec un réglages d'accessibilité. Appelé point blanc, il permet d'atténuer tout ce qui est très lumineux afin de préserver un peu plus votre batterie.



Pour cela, rendez-vous dans :

Réglages

Accessibilité

Affichage et taille du texte

Réduire le point blanc. Une valeur de 40% permet d'avoir un bon équilibre entre lisibilité et gain en autonomie.

Ne fermez pas vos apps

Contrairement à une idée reçue, sur iOS, il ne faut pas fermer ses applications en arrière-plan (sauf les apps de GPS une fois inutiles), car le système d'exploitation mobile d'Apple se charge de tout. Il optimise notamment la mise en veille des apps et leur reprise. Si vous quittez tout à chaque fois, au prochain lancement, les applications devront recharger entièrement les données, alors qu'en restant en veille, elles seront quasiment immédiatement opérationnelles dès vous en aurez besoin. Même Craig Federighi l'avait expliqué en 2016 en réponse au mail d'un client.

Coupez l'analyse

Dernier point, coupez l'analyse de votre iPhone. En effet, Apple récupère de nombreuses informations (anonymes) sur les performances et l'utilisation de votre appareil afin d'améliorer sans cesse son système d'exploitation. Si le principe est louable, en revanche cela utilise également votre batterie.



La marche à suivre est très simple, il suffit de tout désactiver dans :

Réglages

Confidentialité et sécurité

Analyse et améliorations

Et voilà, vous avez soulagé votre iPhone sans perdre la moindre fonctionnalité sous iOS 16. Pensez également à vérifier que la recharge de la batterie est optimisée en allant dans Réglages > Batterie > État de la batterie et recharge.

Qui avait déjà pris ce genre de dispositions parmi vous pour améliorer sensiblement l'autonomie de son iPhone ?