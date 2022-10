La batterie externe MagSafe de Belkin est en promotion

Pour ceux qui ont acquis la dernière génération d'iPhone, vous avez pu remarquer que l'autonomie n'est pas meilleure que celle des iPhone 13 ou iPhone 12, nous sommes encore loin de la révolution tant espérée. En attendant une autonomie qui tiendra vraiment du réveil au coucher avec le modem 5G et l'écran Always-on activé, un petit coup de boost en fin de journée est toujours apprécié. Pour cela, on peut compter sur Belkin et sa superbe batterie externe MagSafe avec des caractéristiques convaincantes et un prix raisonnable.

Promotion en cours

Pour une durée temporaire, Belkin propose en ce moment une petite réduction sur sa célèbre batterie externe 2500 mAh MagSafe. Cet accessoire qui est compatible uniquement avec les iPhone 14, iPhone 13 et iPhone 12 (qui possèdent le MagSafe) offre plusieurs engagements très intéressants :

L'atout BOOST↑CHARGE pour recharger le plus rapidement possible votre iPhone (jusqu'à 7,5W)

Une fixation aimantée sécurisée pour être sûr que votre batterie externe ne tombe jamais une fois qu'elle est fixée au dos de votre iPhone

La technologie Pass-Through pour recharger la batterie externe tout en rechargeant votre iPhone en même temps

Des voyants LED pour indiquer le niveau de charge en temps réel de votre batterie externe MagSafe

Dans le pack, Belkin inclus le câble USB-C vers USB-C qui permettra de recharger votre batterie externe, attention l'adaptateur secteur n'est pas fourni dans la boîte.



Globalement, cette batterie externe MagSafe propose des arguments solides par rapport à la concurrence, surtout face à celle d'Apple qui est vendue à plus de 100€ pour seulement 1460 mAh. Ajoutons aussi les technologies BOOST↑CHARGE et Pass-Through qui permettent à cette batterie externe (et aux autres accessoires Belkin en général) de se démarquer de ce qui se fait ailleurs.

Couleurs, prix et disponibilité

La promotion qui est disponible sur Amazon offre un rabais de 17%, ce qui fait chuter le prix de 48,08€ à seulement 39,73€. Cette promotion ne concerne que le coloris noir, pour la version blanche celle-ci semble être indisponible pour le moment.



À noter que pour les abonnés Prime comme pour ceux qui ne le sont pas, la livraison sera légèrement plus longue, car le produit est envoyé depuis un entrepôt situé au Royaume-Uni, évidemment Amazon ne peut pas s'engager à une livraison le soir même ou en 1 jour ouvré. Toutefois, la livraison restera quand même rapide !

