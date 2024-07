Bon plan : une batterie externe MagSafe avec affichage LED en promotion

Les iPhone de dernières générations ont un point faible, ils ont un modem 5G et un écran OLED particulièrement gourmand en énergie. Si Apple a augmenté la capacité des batteries, cela n'est toujours pas suffisant pour qu'un iPhone avec une utilisation plus ou moins importante tienne toute la journée. C'est pour cela qu'il existe les batteries externes qui ont probablement encore de beaux jours devant elles ! L'accessoiriste HETP propose en ce moment une batterie externe MagSafe (accompagné d'une entrée USB-C) à un tarif très avantageux.

Une batterie externe MagSafe à -20%

Pour une durée limitée, la marque HETP propose en ce moment une batterie externe MagSafe + un port USB-C pour recharger votre iPhone ou même votre paire d'AirPods avec le boitier de charge compatible MagSafe. Normalement commercialisée au tarif de 29,95€, la batterie externe de HETP est disponible à seulement 23,96€.



Bien que cette batterie externe MagSafe soit plus abordable que la plupart de celles disponibles sur Amazon, elle n'en est pas moins performante. Au contraire, cette petite merveille possède de nombreux atouts qui sauront vous séduire !

Les engagements de la batterie externe MagSafe

La batterie externe MagSafe se positionne comme un incontournable pour les iPhone compatibles MagSafe. Alliant technologie de pointe et design pratique, elle est conçue pour vous offrir une expérience de charge optimale.

Le côté magnétique qui fait toute la différence

Dotée de la dernière technologie magnétique, cette batterie externe se fixe directement à l’arrière de votre iPhone grâce à une adsorption magnétique et nano renforcée. Cela garantit un alignement parfait et une charge efficace à chaque utilisation.

Performance de charge

Équipée d’un port USB C de 20W pour l’entrée et la sortie, cette batterie externe assure une recharge rapide et efficace. Non seulement elle permet de recharger la batterie elle-même rapidement, mais elle répond aussi à vos besoins de charge filaire et sans fil pour différents appareils.

Compacte et... légère !

Avec ses dimensions de 10,3 x 6,8 cm et une épaisseur de seulement 2,1 cm, cette batterie externe ne bloque pas l’objectif de votre téléphone. Pesant à peine 202 g, elle se glisse facilement dans une poche ou se tient confortablement en main, même en pleine charge. Vous pouvez ainsi passer des appels et prendre des photos... tout en profitant d'une recharge continue.

Affichage LED pour visualiser la charge restante

La batterie est dotée d’un affichage LED indiquant la puissance restante avec une précision de 1%. Vous saurez toujours s'il y a besoin de recharger ou non votre batterie externe avant de l'emporter avec vous le lendemain au travail !

Inclus dans le pack

Voici ce que vous trouverez dans le pack selon le fabricant :

La batterie externe magnétique sans fil de 10800 mAh

Un câble de charge USB-C

Une petite housse de protection

Un manuel d’utilisation

Une garantie de 24 mois

Vous pouvez profiter de cette batterie externe MagSafe dès maintenant au tarif exceptionnel de 23,96€ au lieu de 29,95€ (-20%). La fin de la promotion se fera en fonction de l'épuisement des stocks, si vous êtes intéressé, prenez une décision rapidement !

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.