Comment activer la recopie de l'iPhone de macOS Sequoia en France

Avec la deuxième bêta de macOS Sequoia, publiée hier soir, Apple a ajouté la prise en charge de l'iPhone Mirroring, soit la recopie de l'iPhone en français. Il s'agit de l'une des principales nouveautés à venir sur Mac, qui permet de contrôler totalement votre iPhone depuis un Mac. Mais comme vu ces derniers jours, la plupart des évolutions ne sont pas disponibles en Europe, à cause de la loi DMA. Pas de panique, il y a une astuce.

La fonction "miroir" arrive enfin !

Comme expliqué après la WWDC 24, la recopie de l'iPhone est géniale. Le "mirroring" permet de contrôler un iPhone via un Mac, avec toutes ses fonctionnalités. Cela va bien plus loin que la recopie AirPlay qui existait depuis des années.



Lorsque vous êtes connecté au même identifiant Apple sur un Mac et un iPhone, vous pouvez utiliser le "mirroring" pour interagir avec votre iPhone, même lorsque celui-ci est verrouillé. Vous pouvez ouvrir et utiliser des applications, gérer les notifications, envoyer des messages, et même taper des documents ou jouer en utilisant le clavier, le trackpad ou la souris de votre Mac. Vous pouvez aussi suivre facilement les notifications de votre iPhone.

Comment utiliser la recopie ?

La nouveauté nécessite un iPhone fonctionnant sous iOS 18 bêta 2 et un Mac fonctionnant sous macOS Sequoia bêta 2, au minimum. Elle est accessible à l'aide de la nouvelle icône "iPhone Mirroring" dans le Dock. Il fonctionne sur les Mac dotés d'une puce Apple Silicon (Mx) ou d'une puce de sécurité T2 (les derniers Intel). Les appareils doivent être connectés l'un à l'autre via Bluetooth et Wi-Fi, et vous devez être connecté au même identifiant Apple avec l'authentification à deux facteurs activée. Bon à savoir, vous ne pouvez pas utiliser le "Mirroring" en même temps que Sidecar ou AirPlay.

Comment l'activer en France ?

En Europe, et donc en France, tout cela est pour le moment absent. Mais heureusement, il y a une astuce pour l'activer.



Pour cela, rien de plus simple. Aucun besoin d'aller modifier un fichier obscur au fin fond du système d'exploitation, mais simplement de connecter un identifiant Apple extra-européen sur les deux appareils. Vous pouvez créer un compte américain, chose qui sert à récupérer des applications non disponibles chez nous sur l'App Store par exemple, puis le connecter sur iPhone et Mac. Ensuite, c'est à vous de jouer.



En utilisant un compte français, vous aurez bien l'icône de la nouvelle application, mais une erreur s'affichera à chaque lancement :

Connexion à l’iPhone impossible. La recopie de l’iPhone n’est pas disponible dans votre pays ou région.

Les autres changements de la bêta

La deuxième bêta de macOS Sequoia ajoute également le contrôle à distance lors de l'utilisation de la fonction de partage d'écran SharePlay. Cette option vous permet de demander l'autorisation de contrôler l'appareil d'une personne à distance afin de lui fournir une assistance technique plus directe, idéal pour aider papa, maman, papi, mamie et autre, sans se déplacer.