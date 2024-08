Le mode miroir de l'iPhone dans macOS Sequoia organise aussi l'écran d'accueil

Avec les dernières bêtas d'iOS 18 et de macOS Sequoia, la numéro six, Apple a encore amélioré l'une des nouveautés phares, "iPhone Mirroring". Celle qui vous permet de contrôler entièrement votre iPhone depuis votre Mac offre désormais la possibilité de gérer l'écran d'accueil sans toucher à son téléphone. Après avoir ajouté le redimensionnement, la firme continue de peaufiner la recopie de l'iPhone sur Mac.

La fonction "miroir"

Comme expliqué après la WWDC 24, la recopie de l'iPhone est tout simplement géniale. Le "mirroring" permet de contrôler un iPhone via un Mac, avec toutes ses fonctionnalités. Cela va bien plus loin que la recopie AirPlay qui existait depuis des années.



Lorsque vous êtes connecté au même identifiant Apple sur un Mac et un iPhone, vous pouvez utiliser le "mirroring" pour interagir avec votre iPhone, même lorsque celui-ci est verrouillé. Vous pouvez ouvrir et utiliser des applications, gérer les notifications, envoyer des messages, et même taper des documents ou jouer en utilisant le clavier, le trackpad ou la souris de votre Mac. Vous pouvez aussi suivre facilement les notifications de votre iPhone.

Une nouvelle possibilité

Avec la bêta 6 d'iOS 18 (ou la bêta 2 d'iOS 18.1), Apple a ajouté une option pour passer en mode « édition » (appelé "jiggle" en anglais ou "secouer"). Après avoir activé l'application "iPhone Mirroring" sur Mac, vous pouvez cliquer sur l'écran d'accueil de l'iPhone et le maintenir enfoncé pour entrer en mode édition. Ainsi, vous pouvez faire tout ce que vous pouvez faire sur l'iPhone lui-même, depuis la suppression et la réorganisation des applications jusqu'à la gestion des widgets.

Vous pouvez ajouter des widgets, ajuster leur taille, utiliser les raccourcis d'icône, passer les icônes en mode sombre et plus encore. Toutefois, il n'existe pas d'option pour accéder à l'écran de verrouillage ou au centre de contrôle, et les notifications ne sont visibles que via le centre de notifications du Mac.

Apple a introduit la nouvelle fonctionnalité jiggle dans les versions bêta d'iOS 18, iOS 18.1, macOS 15 et macOS 15.1. Si vous avez installé l'une de ces bêtas, vous devriez pouvoir utiliser dès maintenant la nouvelle fonctionnalité de recopie d’iPhone.

Les autres changements de la bêta

Rappelons enfin que macOS Sequoia ajoute aussi le contrôle à distance lors de l'utilisation de la fonction de partage d'écran SharePlay. Cette option vous permet de demander l'autorisation de contrôler l'appareil d'une personne à distance afin de lui fournir une assistance technique plus directe, idéal pour aider un parent, sans se déplacer.