macOS 15 Sequoia demande une permission hebdomadaire pour capturer l'écran

macOS Sequoia demandera aux utilisateurs une confirmation régulières des autorisations pour utiliser les capacités d'enregistrement d'écran et de partage d'écran. Le logiciel, actuellement en version bêta, a ajouté des notifications contextuelles demandant aux clients de confirmer que les applications ont accès à la vidéo et à l'audio de l'appareil. Pour le moment, il ne semble pas possible d'accorder des autorisations permanentes aux applications tierces. Une sécurité de plus.

Encore une sécurité de plus

Plusieurs développeurs ont partagé leur stupeur face à ce qui est bel et bien une fonctionnalité et non un bug, que ce soit sur X ou sur Mastodon.



Ces alertes d'autorisations dans Sequoia apparaîtront chaque semaine, en plus de celle qui, légitimement, est affichée la première fois qu'une application est ouverte après un redémarrage.



Cette fonctionnalité de sécurité sera déclenchée par les applications tierces axées sur l'enregistrement d'écran ainsi que par les programmes généraux ayant des capacités de partage d'écran, tels que Zoom, Slack ou Discord. Mais ce n'est pas tout, car il affectera directement les utilitaires de capture d'écran tiers, tels que CleanShotX, soit toute application utilisant ScreenCaptureKit, le framework introduit avec macOS 12.3 destiné à améliorer les fonctionnalités d'enregistrement d'écran pour les applications tierces.



Voilà qui pourrait devenir aussi agaçant que les pop-ups de Microsoft, les utilisateurs ayant notamment connu Windows Vista sont encore traumatisés.

Les vraies nouveautés de macOS Sequoia

macOS Sequoia apporte évidemment d'autres changements bien plus utiles à l'expérience générale. En plus d'introduire des fonctionnalités d'IA avec Apple Intelligence, la mise à jour permettra aux utilisateurs de voir l'écran de leur iPhone en miroir sur leur Mac (et de le contrôler entièrement), de partager son écran avec un ami via SharePlay et pourra même cacher des éléments gênants dans Safari.



Qui a déjà installé macOS 15 en bêta ? Le firmware est très stable de notre côté.