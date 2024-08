iOS 18 : la bêta 5 ajoute "masquer les éléments gênants" à Safari

Avec la dernière bêta d'iOS 18, d'iPadOS 18 et de macOS 15 Sequoia, Apple introduit une fonctionnalité inédite pour Safari appelée "Distraction Control" en anglais, ou contrôle de la distraction dans la langue de Molière. Derrière ce nom se cache un outil pratique pour les utilisateurs, redoutable pour les éditeurs de sites Internet.

Une fonctionnalité attendue par les clients

Comme annoncé lors de la WWDC 24, le contrôle des distractions est conçu pour supprimer les éléments perturbateurs dans les articles et les pages web, tels que les fenêtres de connexion, les pop-ups de préférence des cookies, les bannières d'inscription aux newsletters, les vidéos en lecture automatique, etc.

Mais le contrôle des distractions ne s'arrête pas là. S'il est conçu pour masquer le contenu statique d'une page, et bien qu'il ne s'agisse pas d'un bloqueur de publicités, vous pouvez temporairement masquer des publicités. Toutefois, celles-ci réapparaissent lorsque la page se recharge.



Vous l'aurez compris, il s'agit d'une sorte d'extension plus intelligente du "lecteur" de Safari, qui réduit déjà considérablement les distractions depuis des années. Sauf que le nouvel outil conserve une bonne partie du site, contrairement au premier cité.

Les utilisateurs doivent activer manuellement le masquage des éléments, et Apple assure que rien n'est masqué sans une sélection proactive.

À noter que les paramètres du contrôle des distractions sont enregistrés en local sur l'appareil et ne sont pas synchronisés sur vos autres dispositifs.



Voici un exemple de la "gomme" de Safari :

Comment masquer les éléments gênants sur Safari ?

Pour utiliser la nouveauté d'iOS 18, d'iPadOS 18 et de macOS 15 Sequoia, suivez le tutoriel :

Ouvrez le site Internet désiré Ouvrez le menu de la page via le bouton de gauche à côté de l'url (un rectangle avec deux traits en-dessous) Sélectionnez "Masquer les éléments gênants" Choisissez alors la zone de la page que vous souhaitez masquer en tapotant dessus. Tapotez à nouveau pour valider et supprimer l'élément. Une petite animation très sympathique vous débarrasse de la zone.

C'est tout, vous ne verrez plus ce dernier lors de vos prochains passages sur le site. Vous pouvez réitérer les deux dernières étapes autant de fois que vous voulez. De quoi ne plus être embêté par les pop-ups RGPD, l'inscription à la newsletter et autre.



Si vous voulez le tester, il vous faudra au minimum iOS 18 bêta 5, ou macOS 15 bêta 5. La nouveauté sera bientôt accessible aux testeurs bêta publics. C'est d'ailleurs l'une des rares nouveautés de Safari cette année, avec la fonction Highlights pour faire ressortir rapidement les informations importantes.