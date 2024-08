iOS 18.1 bêta 3 ajoute la gomme magique dans Photos

La troisième bêta d'iOS 18.1 qu'Apple a fournie aux développeurs ce soir comprend la très attendue fonctionnalité "gomme" pour l'application Photos. Baptisée "Clean Up" en anglais, celle qui fait partie de la boîte à outils Apple Intelligence peut être utilisée pour supprimer les objets gênants de l'arrière-plan d'une photo tout en laissant le sujet de l'image intact.

Une nouveauté incroyable pour l'application Photos

Apple oblige, la nouveauté ne s'arrête pas là. Alors que les utilisateurs peuvent toucher, encercler ou passer le pinceau sur un objet indésirable pour le supprimer, l'outil "Nettoyer" de l'application Photos est aussi capable de détecter automatiquement les objets indésirables dans une image.

Le zoom avant sur une image permet d'utiliser le doigt comme pinceau pour corriger les petites imperfections, et l'outil est suffisamment intelligent pour éviter de supprimer une partie d'une personne, même si celle-ci est déjà sélectionnée.



Voici un aperçu de la fonctionnalité en vidéo :

Here’s an example of “Clean Up” removing people from the background & repairing a wall.



Not bad.



(iOS 18.1 Beta 3) pic.twitter.com/vi0mPG1jGZ — Brandon Butch (@BrandonButch) August 28, 2024

La gomme magique fonctionne sur toutes les images de la bibliothèque Photos, y compris les images plus anciennes et les images capturées par d'autres appareils tels qu'un appareil photo ou un reflex numérique.



Apple explique que "Clean Up" utilise plusieurs modèles d'apprentissage automatique pour détecter les distractions, déterminer où se trouvent les bords d'un objet, puis remplir la zone de manière transparente pour remplacer l'objet indésirable, et même remplir l'ombre ou le reflet de l'objet.



La mise à jour d'iOS 18.1 inclut également des résumés de notification pour d'autres applications que Messages et Mail. Rappelons que tout cela est limité à l'anglais américain pour le moment, mais vous pouvez profiter d'Apple Intelligence en France avec cette astuce.