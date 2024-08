Comment activer Apple Intelligence en Europe (et donc en France)

Avec la sortie d'iOS 18.1 bêta 2, Apple a apparemment débloqué l'accès à Apple Intelligence pour les anglophones de l'Union européenne, une fonctionnalité qui n'était pas disponible jusqu'à maintenant. Bien évidemment, voici comment faire sur votre iPhone ou iPad !

Apple ouvre une brèche en Europe

Dans un premier temps, Apple a restreint l'accès à Apple Intelligence en raison de sa prise en charge de l'anglais américain uniquement et d'éventuelles préoccupations réglementaires liées à la loi sur les marchés numériques, qui ont conduit au géo-verrouillage au sein de l'UE. Bien que ces problèmes réglementaires ne soient pas résolus, les utilisateurs de l'UE peuvent désormais accéder à l'Apple Intelligence dans la version bêta, à condition de disposer d'un identifiant App Store américain et d'un appareil compatible. Ce n'est plus seulement réservé aux utilisateurs sur Mac.

Comment activer l'Apple Intelligence dans l'UE

Appareils compatibles

Apple Intelligence offre diverses fonctionnalités telles que la composition de textes et d'e-mails, l'automatisation d'actions entre les applications, la génération d'images ou encore le résumé de documents et des notifications. Toutefois, ces fonctionnalités nécessitent une puissance de calcul importante sur l'appareil. La compatibilité est limitée à l'iPhone 15 Pro ou à l'iPhone 15 Pro Max et aux iPads dotés de processeurs M1 ou plus récents.

Le tutoriel

Si votre appareil est compatible, commencez par installer la version bêta d'iOS 18.1, actuellement réservée aux développeurs. Après avoir configuré la version bêta, procédez comme suit sur votre iPhone ou iPad :

Allez dans Réglages ➝ Général ➝ Langue et région.

Ajoutez l'anglais (US) comme langue et réglez la région sur les États-Unis (cela n'affectera pas la région de votre App Store).

Retournez au menu principal Réglages et sélectionnez Apple Intelligence & Siri, puis réglez la langue sur Anglais (États-Unis).

Inscrivez-vous sur la liste d'attente Apple Intelligence ; vous devriez être accepté dans les minutes qui suivent. Une fois accepté, activez l'Apple Intelligence en appuyant sur « Activer l'Apple Intelligence ».

Consultez notre article initial pour tout savoir sur les fonctionnalités d'Apple Intelligence.