macOS Sequoia 15.2 permet à AirPlay de diffuser une partie de l'écran

La dernière version bêta de macOS Sequoia 15.2 d'Apple apporte de nouvelles options à AirPlay, offrant la possibilité de partager sélectivement du contenu sur une Apple TV. Les utilisateurs peuvent désormais choisir de partager l'intégralité de leur écran, une application ou une fenêtre spécifique, ou un affichage étendu, offrant ainsi plus de contrôle sur ce qui est visible sur le téléviseur.

Des options en plus sur AirPlay

Comme l'ont constaté plusieurs utilisateurs sur X, la nouvelle option AirPlay spécifique à l'application permet aux utilisateurs d'afficher uniquement une présentation, un diaporama ou le contenu d'une application spécifique sur un écran plus grand sans exposer l'intégralité du bureau Mac. Il s'agit d'une mise à niveau significative par rapport à la version actuelle de macOS, où les utilisateurs ne peuvent refléter que l'écran de leur Mac sans option de partage d'écran partiel.

En plus des fonctionnalités AirPlay mises à jour, la version bêta de macOS Sequoia 15.2 introduit des fonctionnalités Apple Intelligence telles qu'Image Playground et l'intégration de Siri avec ChatGPT. La sortie publique de macOS Sequoia 15.2 est attendue début décembre, comme celle d'iOS 18.2 et compagnie. Encore une fois, les français n'en profiteront pas pleinement, la sortie de l'IA générative d'Apple étant prévue pour avril 2025 chez nous.