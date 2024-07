La taille de l'iPhone Mirroring est modifiable sur MacOS Sequoia

1 com

Avec la quatrième bêta de macOS Sequoia qui est sortie hier soir, Apple a peaufiné l'une de ses fonctionnalités phares : l'iPhone Mirroring. Celle que l'on traduit par "Recopie de l'iPhone" permet de contrôler un iPhone via un Mac, avec toutes ses fonctionnalités, y compris l'interaction avec les notifications ou la possibilité de jouer à ses titres préférés. Avec la bêta 4, l'utilisateur a même la main sur la taille de l'iPhone.

La fonction "miroir" sur Mac

Comme expliqué après la WWDC 24, la recopie de l'iPhone est géniale. Si vous êtes connecté au même identifiant Apple sur un Mac et un iPhone, vous pouvez utiliser le "mirroring" pour interagir avec votre iPhone, sans le sortir de votre poche et donc même lorsque celui-ci est verrouillé. Vous pouvez ouvrir et utiliser des applications, gérer les notifications, envoyer des messages, taper des documents ou jouer en utilisant le clavier, le trackpad ou la souris de votre Mac.

La recopie s'améliore déjà

Avec la dernière mise à jour à destination des développeurs, vous pouvez désormais modifier la taille de la fenêtre de l'iPhone recopié, ce qui n'était pas possible auparavant. Vous pouvez agrandir ou réduire la fenêtre. Attention, il n'est pas possible de jouer aussi finement que l'on pourrait le faire avec les simulateurs sous Xcode, Apple ne proposant que trois tailles, dont la taille réelle.



Les options de taille sont accessibles en lançant l'application "iPhone Mirroring" du Mac, en se connectant à un iPhone, puis en choisissant la taille souhaitée dans le menu Affichage.



Avec le partage d'écran via SharePlay, la recopie de l'iPhone est certainement la meilleure nouveauté pour les clients Mac cette année.