La recopie de l'iPhone sur MacOS 15 Sequoia est géniale !

Lors de la WWDC 2024, Apple a dévoilé la version Sequoia de macOS avec notamment la fonctionnalité "Mirroring iPhone", autrement dit en français, la recopie de l'iPhone. Si nous étions sceptiques face à cette annonce, après l'avoir décortiquée, on ne peut qu'approuver ! Ce n'est pas simplement le reflet de l'écran de l'iPhone sur un Mac, c'est l'intégration d'un OS mobile sur un ordinateur.

La fonction "miroir" façon Apple !

Les développeurs ou marketeux qui veulent faire une démonstration d'application, ou toute personne dont l'iPhone est actuellement hors de portée, apprécieront une nouvelle fonctionnalité "Continuité" qui arrive sur macOS Sequoia.

Le nouveau système d'exploitation d'Apple permet aux utilisateurs de refléter l'écran de leur iPhone directement sur leur Mac et, surtout, de le contrôler. Les ingénieurs de la firme de Cupertino ont pensé à tout pour offrir une interaction fluide entre les deux appareils : utiliser le trackpad du Mac pour naviguer, le clavier pour taper du texte, lancer des applications iOS, et même faire du drag-and-drop entre les deux interfaces. Les notifications de l'iPhone apparaîtront à côté des notifications du Mac lorsqu'il est en miroir.



En outre, comme l'a montré Apple, il sera plus facile d'utiliser les applications Mac et les applications iPhone en parallèle. Par exemple, un clip vidéo monté avec Final Cut Pro peut être inséré dans un modèle d'une autre application sur l'iPhone, via le glisser-déposer.



Une manière très pratique de consulter ses alertes, d'accéder à ses jeux préférés ou de travailler sur son iPhone depuis le Mac, d'autant que le son est aussi diffusé sur l'ordinateur. Il est même possible de redimensionner l'iPhone, pour un confort optimal.



Par souci de confidentialité, l'iPhone lui-même restera verrouillé afin que personne d'autre ne puisse accéder à l'appareil physique pendant qu'il est mis en miroir sur le Mac. Même s'il est en veille, vous pouvez consulter votre téléphone à distance. Tout simplement génial.



Regardez la présentation officielle d'Apple, sans oublier de revoir toutes les nouveautés de macOS 15 Sequoia :