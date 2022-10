Apple détaille la caméra de continuité de macOS Ventura et iOS 16

Apple a détaillé la nouvelle fonctionnalité Continuity Camera de macOS Ventura et iOS 16 dans un document d'assistance yout juste publié, offrant des spécifications, des instructions et des astuces pour la fonctionnalité qui permet de transformer un iPhone en webcam pour Mac.

Comment ça marche Continuity Camera ?

Continuity Camera - ou caméra de continuité en français - est une nouvelle fonctionnalité de macOS Ventura qui permet aux utilisateurs d'utiliser un iPhone comme webcam sur leur Mac. Cette nouveauté fonctionne sans fil ou avec fil dans FaceTime, Zoom et d'autres applications de visio. Avec elle, les utilisateurs obtiendront des vidéos directement à partir de la caméra arrière de leur iPhone, dont la qualité est nettement supérieure à celle de la caméra intégrée des Mac.

Continuity Camera permet également aux utilisateurs d'utiliser différents effets à partir de leur iPhone. Pour la première fois sur Mac, par exemple, les utilisateurs peuvent utiliser la caméra large de l'iPhone pour activer l'effet Center Stage. Les modes Studio Light, Portrait et Desk View, qui montre simultanément le bureau et le visage d'un utilisateur, sont également disponibles pour réaliser des tutos vidéos de qualité professionnelle.



Pour fixer un iPhone à un MacBook, les utilisateurs peuvent acheter un nouveau support Belkin pour iPhone qui permet de fixer un iPhone à la lunette supérieure d'un MacBook. Ce support est vendu au prix de 34,95 euros et est disponible sur la boutique en ligne d'Apple.



Selon le document d'assistance, les utilisateurs auront besoin d'un iPhone fonctionnant sous iOS 16 ou une version ultérieure et d'un Mac avec macOS Ventura pour utiliser Continuity Camera. En outre, les utilisateurs doivent être connectés au même identifiant Apple sur les deux appareils avec l'authentification à deux facteurs activée, et le Bluetooth ou le Wi-Fi doit également être activé. C’est une fonction qui utilise les mêmes ressources que Handoff, AirDrop, Sidecar et autre Universal Control.