Le support de caméra iPhone de Belkin est disponible avant la sortie de macOS Ventura

Le support Belkin pour iPhone avec MagSafe pour ordinateurs portables Mac existe en noir et blanc et peut être acheté dès maintenant sur le site d’Apple . Il faudra par contre MacOS 13 Ventura pour profiter de la fonction webcam améliorée qui permet de réaliser des visios donc, mais aussi des prises de vue aérienne sur vos mains par exemple, sans aucun effort.

Fixez de façon sécurisée votre iPhone compatible MagSafe à votre Mac portable pour profiter des nouvelles fonctionnalités Continuité sur l’appareil photo de la dernière version de macOS – une solution très pratique pour vos appels FaceTime, pour l’enregistrement de contenus et pour vos visioconférences. Sa fixation magnétique facilite le streaming mains libres en direct. Basculez facilement votre iPhone en mode portrait ou paysage. Lorsqu’il n’est pas fixé à votre Mac portable, le support magnétique fait également office de béquille avec anneau pour regarder des vidéos et profiter d’autres contenus sur votre iPhone.

Le nouveau produit s'appelle "Belkin iPhone Mount with MagSafe for Mac Notebooks". Outre le clip pliable pratique qui lui permet de se fixer rapidement sur le dessus de votre MacBook, il est doté d'un anneau de préhension qui le rend pratique à utiliser en dehors de cet usage.

La première fois qu'Apple a présenté sa fonction Continuity Camera dans iOS 16 et macOS Ventura à la WWDC 22, elle a utilisé un support spécial signé Belkin pour fixer l'iPhone au sommet de l'écran du Mac. À quelques jours du lancement de macOS Ventura le 24 octobre, l’accessoire de Belkin est officiellement en vente sur l’Apple Store. Une bonne nouvelle pour ceux qui sont souvent en visioconférence ou qui réalisent des vidéos de type tutoriels ou présentation de produits.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.