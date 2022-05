Une meilleure caméra avant signée LG sur les iPhone 14 ?

⏰ Il y a 3 heures

Alban Martin

Réagir



C'est une première dans l'histoire de l'iPhone, Apple utilisera une caméra FaceTime d'une entreprise sud-coréenne pour sa prochaine gamme d'iPhone 14. L'entreprise serait en train de restructurer sa chaîne d'approvisionnement en caméras frontales pour passer sur la catégorie haut de gamme.

Une avancée sur la caméra avant

D'après ETNews, Apple a récemment décidé d'intégrer les produits de LG Innotek pour la première fois sur la caméra frontale de l'iPhone 14, dont la sortie est prévue en septembre. LG Innotek aurait commencer à se mettre en ordre de marche pour produire en série la caméra frontale de l'iPhone 14, autrement appelé caméra FaceTime.



Apple avait initialement prévu d'utiliser les composants de LG Innotek sur la caméra frontale de l'iPhone 15, dont la sortie est prévue l'année prochaine, mais a récemment précipité son calendrier. La raison ? Les fabricants chinois de caméras n'auraient pas satisfait les exigences de qualité de la firme lors des premiers tests. Cela nous rappelle l'erreur de BOE qui semble hors course pour les dalles OLED des iPhone 14.



C'est finalement une bonne nouvelle pour les clients car LG Innotek propose des caméras avant haut de gamme, avec des capacités très proches de celles qu'elle fournit à l'arrière des iPhone actuels. Apple aurait décidé de s'engager avec LG mais aussi Sharp au Japon pour passer un cap en façade de ses smartphones.



Un changement qui n'est pas sans conséquence puisque le coût unitaire de la caméra avant va tripler avec l'iPhone 14. Pour compenser et conserver les mêmes prix finaux, Apple a certainement raboté sur d'autres composants déjà éculés comme la batterie ou l'écran OLED.



Pensez-vous qu'une nette amélioration de l'appareil photo à selfie est un argument de poids pour le futur iPhone 14 et ses déclinaisons Max, Pro et Pro Max ?