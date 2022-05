Kuo annonce un port USB-C sur la gamme iPhone 15

⏰ Il y a 2 heures

Alban Martin

2



Selon Ming-Chi Kuo, analyste spécialisé sur l'entreprise californienne, Apple abandonnera son port Lightning propriétaire pour passer à l'USB-C sur tous les modèles de la gamme d'iPhone 15 dont le lancement est prévu au second semestre 2023. Ce serait également le moment choisi par Apple pour supprimer l'encoche sur tous les smartphones.

Un iPhone USB-C en 2023

Depuis l'iPhone 5, Apple a conservé le port Lightning sur l'iPhone, malgré le passage à l'USB-C d'une grande partie de l'industrie. Dans un tweet aujourd'hui, Kuo a déclaré que ses informations en provenance de la chaîne d'approvisionnement indique qu'Apple abandonnera le Lightning en faveur de l'USB-C en 2023. Kuo a noté que l'USB-C améliorerait les vitesses de transfert sur l'iPhone et les vitesses de chargement.



(2/2)

It's expected to see existing USB-C-related suppliers of Apple's ecosystem (e.g., IC controller, connector) become the market's focus in the next 1-2 years, thanks to vast orders from iPhones and accessories' adoption of USB-C ports. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) May 11, 2022

Ma dernière enquête indique que le nouvel iPhone 2H23 abandonnera le port Lightning et passera au port USB-C. L'USB-C pourrait améliorer la vitesse de transfert et de chargement de l'iPhone dans les conceptions matérielles, mais les détails des spécifications finales dépendent toujours du support d'iOS.





On s'attend à ce que les fournisseurs actuels de l'écosystème d'Apple liés à l'USB-C (par exemple, contrôleur IC, connecteur) se concentrent sur le marché dans les 1-2 prochaines années, grâce aux vastes commandes des iPhones et à l'adoption des ports USB-C par les accessoires.

Kuo avait précédemment déclaré qu'Apple s'en tiendrait à Lightning sur l'iPhone dans un "avenir prévisible", affirmant que le passage à l'USB-C serait préjudiciable à l'activité MFi d'Apple et que les spécifications d'étanchéité sont moindres. Aujourd'hui, Apple aurait changé de ton, notamment en raison de la pression exercée par l'Union européenne..



L'UE a voté l'adoption d'une nouvelle législation qui obligera Apple à passer à l'USB-C sur tous les iPhones, iPads et AirPods vendus en Europe d'ici 2024. Cette loi, si elle est adoptée, obligerait Apple à expédier en Europe des modèles de ses produits spécialement conçus pour être équipés de l'USB-C, tout en laissant le reste du monde avec la technologie Lightning, ou à adopter l'USB-C pour tous ses produits au niveau mondial.



Heureusement pour Apple, les iPad sont quasiment tous déjà équipés d'un port USB-C, tout comme ses Mac. Le passage à cette norme facilitera le travail de nombreux professionnels avec l'iPhone, notamment les photographes qui pourront profiter de vitesses de transfère plus conséquentes. En revanche, les possesseurs d'accessoires Lightning seront certainement mécontents, bien que des adaptateurs Lightning / USB-C existent.

Finalement de l'USB-C à la place du tout sans fil

Au départ, on pensait qu'Apple éviterait l'USB-C en allant vers du tout sans fil, notamment en s'appuyant simplement sur MagSafe pour charger et transférer des fichiers. MagSafe a été introduit pour la première fois sur l'iPhone 12 en 2020, il s'agit donc d'une technologie encore relativement nouvelle. La pression exercée par l'Europe pourrait avoir forcé Apple à reconsidérer son calendrier pour passer à un téléphone entièrement sans port, l'obligeant à se conformer aux éventuelles réglementations à venir et à faire passer l'iPhone 15 à l'USB-C. En attendant, nous devrions avoir un iPhone 14 avec prise Lightning.