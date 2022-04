L'Europe a voté l'obligation du port USB-C pour 2024, l'iPhone doit changer

⏰ Il y a 36 min

Alban Martin

7



La Commission européenne l'avait annoncé il y a un moment, avant de présenter un projet de loi en 2021 obligeant les constructeurs à vendre des appareils rechargeable par USB-C, les smartphones devront passer à la norme USB-C d'ici 2024. Si la plupart des entreprises ont déjà effectué ce virage, ce n'est pas le cas d'Apple qui avait pourtant embrassé la norme USB-C en 2015 sur Mac puis en 2018 sur iPad. Cette fois, c'est l'iPhone qui va devoir s'adapter, l'iPhone 16 à priori.

La Commission européenne approuve la loi

Comme attendu, les parlementaires européens ont largement voté en faveur d'une proposition ciblant Apple, mais aussi toutes les entreprises technologiques, visant à adopter la norme USB-C comme port de charge commun, et à ajouter une nouvelle exigence concernant une norme pour la recharge sans fil.



L'eurodéputé Alex Agius Saliba a déclaré que la commission du marché intérieur et de la consommation du Parlement européen a voté en faveur des chargeurs communs à 43 voix pour, 2 contre et aucune abstention.



Techniquement, ce changement a été justifié par la grande quantité de déchets électroniques engendrés par ls chargeurs mobiles disparates, environ 12 000 tonnes par an. Chaque année, environ 1 milliard de chargeurs arrivent sur le sol européen. Apple avait enclenché ce processus en supprimant la prise murale de ses iPhone depuis 2020 et l'iPhone 12, un peu pour la planète et certainement beaucoup pour ses finances. Cette stratégie a déjà permis à Apple d’économiser 6,5 milliards de dollars.

Un iPhone 16 USB-C en 2024 ?

La nouvelle législation ne vise pas seulement les téléphones mais aussi tous les appareils portables comme les tablettes, écouteurs, casques, ordinateurs portables, claviers, souris d'ordinateur, montres et jouets électroniques que l'on peut recharger. À noter que les petits appareils comme les traqueurs d'activité sont exemptés de par leur taille.



Du côté d'Apple, cela signifie concrètement que le port Lightning a signé son arrêt de mort pour 2024. En revanche, cela ne signifie pas qu'Apple passer à l'USB-C. L'entreprise de Tim Cook peut très bien proposer un iPhone sans port pour contourner la règle mais aussi rendre son smartphone le plus étanche possible. Ce serait alors un coup dur pour les accessoires, à moins que tout passe par MagSafe.



D'ailleurs, si Apple vise le tout sans fil pour l'iPhone 16, elle devra garder en tête que la nouvelle loi du jour inclus également un appel à « l'interopérabilité des technologies de recharge sans fil d'ici 2026 ». Apple utilise déjà une norme Qi classique à date.