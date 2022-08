L'Inde veut également forcer le port USB-C sur l'iPhone en 2024

Suivant les traces de l'UE, l'Inde envisage désormais d'imposer aux produits de consommation vendus dans le pays une réglementation qui oblige à utiliser un chargeur standard universel. Sans surprise, il s'agit de la norme USB-C qui devrait être appliquée dès 2024 d'après le site Mint. Encore une fois, Apple est directement concernée.

Nouvelle offensive pour l'USB-C sur iPhone

L'Union Européenne a conclu un accord plus tôt cet été qui obligera Apple à adopter l'USB-C sur l'iPhone et les AirPods d'ici l'automne 2024. Bien que l'accord ait été conclu, la législation doit encore être officiellement approuvée par le Parlement européen et le Conseil européen plus tard dans l'année avant que les constructeurs ne soient contraints de changer leurs habitudes.



Les responsables indiens ont tenu une réunion en début de semaine avec les parties prenantes de l'industrie et les fabricants d'électronique grand public populaires pour discuter des impacts possibles d'un chargeur commun. Le secrétaire indien à la consommation a déclaré aux médias locaux :

La réunion sera plutôt de nature exploratoire. Nous allons essayer d'apprendre des parties prenantes comment un chargeur commun peut être adopté en Inde. Nous essaierons également de comprendre leurs préoccupations.

L'iPhone 15 passera de la norme Lightning à l'USB C en 2023

La poussée de l'UE et de l'Inde vers l'adoption d'un port unique aurait un impact sur un large éventail d'appareils, dont, plus particulièrement, Apple, qui a conservé l'iPhone avec le port Lightning depuis 2012, tandis que d'autres produits, comme le Mac et l'iPad, sont largement passés à l'USB-C. Les AirPods sont également concernés, leur boîtier étant doté d'un port Lightning depuis 2016.



Dans ce contexte, des rumeurs émanant de l'analyste Ming-Chi Kuo et de Mark Gurman de Bloomberg, indiquent qu'Apple teste un iPhone USB-C, qui pourrait faire ses débuts avec l'iPhone 15 l'année prochaine. D'autres produits Apple, comme les AirPods, suivront logiquement. Mais Apple pourrait tout aussi bien se passer de tout port en misant sur la charge sans fil. Reste à savoir comment les clients réagiront quand leurs accessoires ne seront plus compatibles...