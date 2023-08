Foxconn commence à produire des iPhone 15 en Inde, les AirPods en 2024

À quelques semaines à peine du lancement de la gamme iPhone 2023, un nouveau rapport indique que la production de l'iPhone 15 est en cours en Inde, en plus de l'inévitable Chine. Toutefois., ce n'est pas certain qu'Apple parviendra à expédier depuis les deux pays dès le départ.

L'iPhone 15 sera chinois et indien

Le fournisseur d'Apple, Foxconn, commence donc la production de l'iPhone 15 en Inde. C'est la première fois qu'un nouvel iPhone est fabriqué en dehors de la Chine avant son annonce, rapporte Bloomberg.



Les appareils seront fabriqués dans une usine Foxconn à Sriperumbudur, dans le Tamil Nadu. L'usine se prépare à livrer les appareils quelques semaines seulement après leur sortie des usines chinoises, ce qui réduit encore l'écart entre les opérations de fabrication en Inde et en Chine. Avant la sortie de l'iPhone 14, les iPhones fabriqués en Inde accusaient un retard d'environ six à neuf mois par rapport aux opérations menées en Chine. L'an passé, pour les iPhone 14, l'Inde est entré dans la danse en septembre, avec des expéditions un mois plus tard.



L'ampleur de la production de l'iPhone 15 en Inde dépend apparemment de la disponibilité des composants importés et de la montée en puissance des lignes de production. Les usines de Pegatron et de Wistron devraient également entrer en service prochainement pour assembler l'iPhone 15.

Les AirPods en Inde

En outre, DigiTimes rapporte également ce jour que Foxconn prévoit de fabriquer des AirPods en Inde d'ici à la fin 2024 dans son usine située près d'Hyderabad, dans l'État du Telangana.



La fabrication en Inde est un élément clé du plan d'Apple visant à diversifier sa chaîne d'approvisionnement et ainsi réduire sa dépendance à la Chine. Apple aurait l'intention de produire 20 % de tous les iPhones en Inde d'ici 2025, et d'autres produits tels que l'iPad, l'Apple Watch et les AirPods devraient suivre.