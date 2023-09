Foxconn va recruter en masse en Inde pour éviter les ruptures de stock d'iPhone 15

La nouvelle gamme d'iPhone va être officiellement lancée vendredi prochain. Après un succès phénoménal de la précommande qui a commencé vendredi dernier à 14h00, Apple et ses partenaires ont probablement augmenté le rythme de production, notamment pour l'iPhone 15 Pro Max qui est la star de la gamme iPhone 15.

"Opération : réduire les ruptures de stock"

Pour les iPhone 15, Apple a renouvelé sa confiance envers son partenaire historique Foxconn, l'entreprise chinoise assemble les nouveaux iPhone depuis la Chine, mais aussi depuis l'Inde où sa présence s'est accentuée ces dernières années. Depuis plusieurs mois, on retrouve une gigantesque usine de Foxconn en Inde qui tourne à plein régime pour approvisionner Apple en nouveaux iPhone dans le pays et à l'international.



La semaine dernière, V Lee, le représentant de Foxconn en Inde a profité de l'anniversaire du Premier ministre indien pour réaliser une belle communication sur le réseau LinkedIn. Dans ce post, il explique que les emplois en Inde vont doubler et que les sessions de recrutements vont être toujours plus nombreuses dans le pays pour les douze prochains mois à venir.

Voici le message complet de V Lee pour le Premier ministre indien :

Joyeux anniversaire, Monsieur le Premier ministre. Sous votre mandat, Foxconn a connu une croissance fluide et rapide en Inde. Nous travaillerons encore plus dur pour vous offrir un cadeau d’anniversaire plus important l’année prochaine, dans le but de doubler nos emplois, les IDE et la taille de notre entreprise en Inde.

Ce message reflète une présence toujours plus forte d'Apple en Inde aux dépens de la Chine qui perd énormément de chaines de productions avec Apple, mais aussi d'autres entreprises qui font également le choix de moins dépendre du "Made in China".



À l'heure actuelle, Foxconn possède en Inde une usine dédiée à l'assemblage des iPhone avec 40 000 personnes qui y travaillent quotidiennement. D'autres investissements vont avoir lieu dans le pays, Foxconn serait sur le point d'investir la coquette somme de 600 millions de dollars dans deux projets.



Avec la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine et les multiples restrictions sanitaires pendant la période de la Covid-19 qui ont ralenti la production du "Made in China", Apple souhaite aujourd'hui avoir d'autres solutions en cas de difficulté. L'Inde figure comme la première alternative pour Apple et Foxconn, le pays est maintenant un "eldorado" pour la production des iPhone et autres produits Apple.



Cela s'explique principalement par le fait que le gouvernement de Droupadi Murmu est très "ouvert" aux aides financières, à appuyer favorablement les procédures de permis de construire... En échange, la présidente et son Premier ministre demandent juste la création d'emplois massifs dans les zones où le chômage est le plus élevé.